Mulher e criança morrem em naufrágio de migrantes na costa da Grécia

Os corpos de uma criança e uma mulher foram encontrados neste domingo(5) em frente à ilha grega de Leros, depois que um barco inflável transportando migrantes da Turquia afundou, anunciou a Guarda Costeira grega.

Trinta e três pessoas foram resgatadas, incluindo seis crianças que foram levadas para um hospital em Leros, uma ilha no Mar Egeu, acrescentou a instituição.

A operação de resgate continua em busca de outros migrantes desaparecidos.

A mesma fonte especificou que foram mobilizados três barcos e um helicóptero, mas que as condições climáticas com ventos fortes dificultam a operação.

Um pescador alertou as autoridades quando encontrou o corpo de uma mulher no mar, informou um jornal local.

Segundo depoimentos coletados pela Guarda Costeira e pela polícia, o barco transportava cerca de 40 migrantes, entre mulheres, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Em dezembro, equipes de resgate encontraram o corpo de um bebê após outro naufrágio na ilha de Lesbos, também na Grécia.

Desde 2014, 2.246 pessoas fugindo da guerra e da pobreza morreram afogadas no leste do Mediterrâneo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

