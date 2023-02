Inter vence clássico contra Milan (1-0); Napoli derrota Spezia e se consolida na liderança do Italiano

A Inter de Milão levou a melhor no clássico da capital lombarda ao derrotar o Milan por 1 a 0 com gol de Lautaro Martínez (34') e se consolidou como vice-líder da Serie A, embora ainda esteja a 13 pontos do Napoli, que venceu a Spezia por 3 a 0 neste domingo, pela 21ª rodada.

Com a braçadeira de capitão perdida para o zagueiro eslovaco Milan Skriniar após anunciar sua saída do clube no final da temporada, Lautaro Martínez marcou de escanteio aos 30 minutos, premiando o melhor jogo do Inter contra um Milan ultradefensivo.

Os 'rossoneri', atuais campeões italianos, ainda não decolaram em 2023 e já sofreram 18 gols em sete partidas disputadas, o que os levou a cair para o sexto lugar, fora da zona classificatória para a Liga dos Campeões.

As chances de a Inter se sagrar campeã são, no entanto, pequenas, a não ser que ocorra um desastre para o Napoli na segunda metade da temporada.

O time do sul da Itália consolidou ainda mais sua liderança na Serie A ao vencer a Spezia por 3 a 0, com dois gols do imparável nigeriano Victor Osimhen e um pênalti convertido pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

A Spezia (17ª), próxima da zona de rebaixamento, só resistiu no primeiro tempo ao tornado napolitano.

Mas o zagueiro polonês Arkadiusz Reca presenteou o líder do campeonato com um toque de mão involuntário na área, quando tentava proteger a bola, logo aos dez segundos da segunda etapa. Kvaratskhelia chutou e converteu o pênalti (47').

Foi a vez de Osimhen, mostrando total confiança, entrar em ação. O nigeriano teve primeiro um gol anulado por ter agarrado um adversário na jogada (62'), mas pouco depois compensou, marcando seu primeiro gol ao pular mais alto que o goleiro e desviar de cabeça (68'). O segundo ele marcou com o gol vazio após um cruzamento de "Kvara" (73').

Osimhen aumenta sua vantagem na artilharia, com 16 gols, sendo que 14 nas últimas doze partidas, após ter sido prejudicado por uma lesão no início da temporada.

Liderada em campo pelo nigeriano, a máquina ofensiva napolitana continua andando a passos firmes na Serie A, para desilusão dos seus concorrentes na luta pelo 'scudetto' e preocupação do alemão Eintracht Frankfurt, seu próximo adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O técnico do Napoli, Luciano Spalletti, não fez concessões ao seu ex-clube, onde atuou como jogador na década de 1980 (na terceira divisão).

Com a camisa da Spezia, Spalletti teve a oportunidade de enfrentar o Napoli de Diego Maradona em 1988 na Copa da Itália (o time napolitano se classificou vencendo por 3 a 1).

O atual elenco tenta agora repetir o sucesso daquele lendário time, o último a conquistar a Serie A (1989-90).

Em outros jogos do dia o Torino venceu a Udinese em Turim por 1 a 0 enquanto a Fiorentina perdeu em casa para o Bologna por 2 a 1.

-- Jogos da 21ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Cremonese - Lecce 0 - 2

Roma - Empoli 2 - 0

Sassuolo - Atalanta 1 - 0

- Domingo:

Spezia - Napoli 0 - 3

Torino - Udinese 1 - 0

Fiorentina - Bologna 1 - 2

Inter - Milan 1 - 0

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Monza - Sampdoria

- Terça-feira:

(16h45) Salernitana - Juventus

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 56 21 18 2 1 51 15 36

2. Inter 43 21 14 1 6 41 26 15

3. Roma 40 21 12 4 5 28 18 10

4. Lazio 38 20 11 5 4 36 16 20

5. Atalanta 38 21 11 5 5 39 24 15

6. Milan 38 21 11 5 5 37 30 7

7. Torino 30 21 8 6 7 22 22 0

8. Udinese 29 21 7 8 6 28 23 5

9. Bologna 29 21 8 5 8 28 31 -3

10. Empoli 26 21 6 8 7 19 26 -7

11. Monza 25 20 7 4 9 25 28 -3

12. Fiorentina 24 21 6 6 9 23 28 -5

13. Juventus 23 20 11 5 4 30 17 13

14. Lecce 23 21 5 8 8 21 24 -3

15. Sassuolo 23 21 6 5 10 24 31 -7

16. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13

17. Spezia 18 21 4 6 11 17 35 -18

18. Hellas Verona 13 20 3 4 13 18 32 -14

19. Sampdoria 9 20 2 3 15 8 34 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

