Colômbia relata passagem de balão em seu espaço aéreo

Depois que os Estados Unidos anunciaram que um "balão de vigilância chinês" foi avistado na América Latina, a Colômbia informou neste fim de semana que um balão foi visto sobre seu território.

A Força Aérea da Colômbia disse que o dispositivo foi identificado na manhã de sexta-feira (03) e monitorado até deixar o espaço aéreo nacional. A autoridade garantiu que o balão nunca representou uma "ameaça" à segurança e defesa do país, assim como à aviação.

No dia três de fevereiro, "o Sistema Nacional de Defesa Aérea detectou um objeto acima de 55.000 pés que entrou no espaço aéreo colombiano pelo setor norte do país, se movimentando a uma velocidade média de 25 nós, identificando características semelhantes de um balão", comunicaram neste sábado (04).

A Força Aérea colombiana acrescentou que está realizando "as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto".

Um porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA disse na sexta-feira que um segundo balão de "vigilância" chinês foi visto sobrevoando a América Latina, um dia depois de outra aeronave semelhante ser detectada no espaço aéreo dos EUA.

Ele não forneceu detalhes sobre a localização do objeto identificado na América Latina, nem sobre seu destino.

No sábado, o Pentágono informou que um avião de combate americano teria derrubado um suposto balão espião chinês na costa atlântica do país.

A China expressou "forte descontentamento" e disse que poderia enviar "respostas necessárias".

