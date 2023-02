Beyoncé está perto de se tornar artista com maior número de Grammys

Beyoncé conquistou dois Grammys na tarde deste domingo, na pré-gala da premiação mais prestigiada da indústria da música, onde todos os olhares estarão voltados para a cantora americana, 41.

Beyoncé, favorita nesta 65º edição do Grammy, com nove indicações, já venceu nas categorias "melhor performance de R&B tradicional" e "melhor gravação dance/eletrônica", com seu dançante e enérgico "Renaissance".

Com 30 gramofones, a diva da música está a dois prêmios de se tornar o artista mais reconhecido da casa, título que detém o diretor de música clássica Georg Solti, que recebeu 31 troféus.

