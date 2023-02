Barça vence Sevilla (3-0) e aumenta vantagem na liderança com derrota do Real Madrid para o Mallorca

O Barcelona (1º) aumentou sua vantagem sobre o Real Madrid (2º) para oito pontos ao vencer em casa o Sevilla (14º) por 3 a 0, aproveitando a derrota por 1 a 0 da equipe merengue fora de casa para o Mallorca (10º), neste domingo pela 20ª rodada da LaLiga.

O Barça precisou de quase uma hora para desequilibrar o duelo. Primeiro Jordi Alba (58) entrou na área e conseguiu marcar após uma assistência do marfinense Franck Kessie.

Com o jogo a seu favor, foi a vez do brasileiro Raphinha, longe de sua melhor versão até então em sua primeira temporada como jogador do Barcelona e que tem uma boa chance de se destavcar com a lesão de Ousmane Dembele.

O atacante manobrou pela direita e viu a entrada de Gavi na trave mais distante. Livre, o espanhol só precisou empurrar para o fundo da rede (70).

O brasileiro coroou sua noite com um gol em que avançou pelo meio aproveitando um passe no centro da área de Jordi Alba (79). Quatro minutos depois, Raphinha foi ovacionado no Camp Nou quando Xavi o substituiu por Ferran Torres.

Foi a quarta vitória consecutiva do Barcelona, desta vez sem sofrer, resultado que lhe dá confiança para o jogo de mata-mata da Liga Europa contra o Manchester United.

Já o Sevilla, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, volta a levantar dúvidas depois da melhora nos últimos dois jogos.O time precisa de vitórias para fugir do rebaixamento.

Mais cedo, o Real Madrid foi surpreendido em sua visita ao Mallorca para quem perdeu por 1 a 0.

Os 'merengues', sem poder contar com vários jogadores lesionados, entre eles o francês Karim Benzema e o goleiro Thibaut Courtois (que se machucou no aquecimento), perderam com um gol contra aos 13 minutos de Nacho Fernández, ao desviar de cabeça um cruzamento do time adversário.

O Real Madrid poderia ter empatado no segundo tempo, aos 59 minutos, quando Marco Asensio desperdiçou um pênalti diante da equipe de sua terra natal e na qual foi revelado.

A cobrança do pênalti, que foi marcado após uma falta do goleiro Predrag Rajkovic sobre o brasileiro Rodrygo, foi defendida pelo arqueiro sérvio.

Esta derrota chega em mau momento para a equipe madrilenha, já que os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti, mais distantes da luta pelo título da LaLiga, jogam daqui a três dias contra o egípcio Al-Ahly pelo Mundial de Clubes, e continuam em crise no início de 2023, a três semanas das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool.

"É uma derrota que dói muito. A partida que jogamos em geral não foi ruim, o gol sofrido nos afetou muito, e o pênalti, isso é o que afetou o resultado do jogo", disse Ancelotti.

"O jogo não foi mau, mas foi atípico, com muitas interrupções, não tivemos cabeça fria no primeiro tempo, embora muito mais no segundo. Isso afeta a Liga, mas agora temos de pensar no Mundial, chegamos com muito entusiasmo, com dificuldades, mas vamos lidar com isso da melhor forma", acrescentou o italiano.

Com este grande triunfo, o Mallorca soma sua quarta vitória consecutiva em casa, se colocando na décima posição, a três pontos das posições que classificam para as competições europeias.

Já a equipe 'merengue' sofre o terceiro revés da temporada na LaLiga, depois das derrotas para o Villarreal no dia 7 de janeiro (2-1) e para o Rayo Vallecano (3-2) em 7 de novembro. Em oito rodadas, o Real Madrid ganhou apenas quatro jogos.

O Barça, por sua vez, perdeu apenas um jogo nesta temporada na LaLiga.

-- Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Cádiz 4 - 1

- Sábado:

Espanyol - Osasuna 1 - 1

Elche - Villarreal 3 - 1

Atlético de Madrid - Getafe 1 - 1

Betis - Celta 3 - 4

- Domingo:

Mallorca - Real Madrid 1 - 0

Girona - Valencia 1 - 0

Real Sociedad - Valladolid 0 - 1

Barcelona - Sevilla 3 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo - Almería

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 53 20 17 2 1 42 7 35

2. Real Madrid 45 20 14 3 3 40 17 23

3. Real Sociedad 39 20 12 3 5 28 19 9

4. Atlético de Madrid 35 20 10 5 5 29 17 12

5. Villarreal 31 20 9 4 7 22 17 5

6. Betis 31 20 9 4 7 24 20 4

7. Athletic 29 20 8 5 7 29 21 8

8. Rayo 29 19 8 5 6 25 22 3

9. Osasuna 29 20 8 5 7 19 19 0

10. Mallorca 28 20 8 4 8 16 18 -2

11. Girona 24 20 6 6 8 27 29 -2

12. Celta 23 20 6 5 9 22 32 -10

13. Valladolid 23 20 7 2 11 15 28 -13

14. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

15. Espanyol 21 20 4 9 7 24 30 -6

16. Sevilla 21 20 5 6 9 21 29 -8

17. Valencia 20 20 5 5 10 25 24 1

18. Cádiz 19 20 4 7 9 15 33 -18

19. Getafe 18 20 4 6 10 17 27 -10

20. Elche 9 20 1 6 13 15 40 -25

