Anitta e Bad Bunny levam tempero latino ao Grammy

A 65ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (05), pode ser palco de outro momento histórico para a música latina com Anitta e Bad Bunny nas duas categorias mais cobiçadas da noite.

A cerimônia de entrega dos prêmios da Academia de Gravação dos Estados Unidos acontece na arena Crypto.com de Los Angeles às 17h locais (22h no horário de Brasília) e será apresentada novamente pelo comediante Trevor Noah.

O porto-riquenho Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conhecido como Bad Bunny, possui dois gramofones em sua prateleira e espera que seu sucesso "Un verano sin ti" ganhe o cobiçado Grammy de Álbum do Ano. Esta categoria nunca foi concedida a um disco gravado inteiramente em espanhol.

Assim como o álbum, que possui mais de 4 bilhões de reproduções no Spotify, a turnê também quebrou diversos recordes e lotou estádios na América Latina e nos Estados Unidos.

Mas a competição deste cantor de reggaeton não é pequena: titãs como Adele, Kendrick Lamar e a grande favorita Beyoncé disputam o grande prêmio.

A vitória de Bad Bunny "significaria muito para os falantes de espanhol e para nossa cultura porque realmente diz: 'olha, a música em espanhol é tão respeitada como a música em inglês e não há barreiras na música", disse o colombiano Sebastian Yatra à AFP.

Já Anitta, que no ano passado colocou o mundo inteiro para rebolar com "Envolver", estreia em sua primeira indicação no Grammy disputando o prêmio de Melhor Artista Revelação.

A última vez que uma brasileira foi indicada como melhor artista revelação foi há quase 60 anos, quando Astrud Gilberto imortalizou o clássico "Garota de Ipanema". A estatueta que Anitta pretende levar, contudo, ficou para os Beatles.

A carioca disputa com a banda italiana Måneskin e o cantor, filho de imigrantes mexicanos, Omar Apollo.

Apesar de ter mais de 10 anos de carreira, a indicação chega enquanto Anitta investe no mercado internacional, algo que ela definiu como um recomeço.

"Enquanto mulher brasileira e latina, uma nomeação como essa é muito representativa e me enche de orgulho", disse em entrevista à AFP.

Nas categorias dedicadas à música latina, os especialistas apostam na espanhola Rosalía com seu "Motomami", que brilhou no Grammy Latino do ano passado, para ganhar o prêmio de melhor álbum de rock latino ou música alternativa.

Carlos Vives, Maluma, Jorge Drexler e Christina Aguilera também concorrem em categorias dedicadas à música latina. Assim como Daddy Yankee, famoso por globalizar o reggaeton, mas que não conquistou um Grammy em mais de duas décadas de carreira.

