Union Berlin vence Mainz (2 -1) e assume liderança provisória da Bundesliga

O Union Berlin continua surpreendendo e é o novo líder da Bundesliga, enquanto aguarda o resultado do Bayern de Munique que joga no domingo, depois de vencer o Mainz por 2 a 1 pela 19ª rodada.

Kevin Behrens (32') e Theoson Siebatcheu (84') foram os autores dos gols da equipe da capital, enquanto o dinamarquês Markus Ingvartsen, de pênalti, empatou provisoriamente em 1 a 1 (78').

Essa foi a quarta vitória consecutiva na Bundesliga da equipe comandada por Urs Fischer, a quinta em 2023 se for levado em conta a classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha alcançada na última terça-feira, ao vencer o Wolfsburg, por 2 a 1.

Com este resultado, o Union Berlin soma 39 pontos, dois a mais que o Bayern, que visita o Wolfsburg (7º) no domingo.

Também com 37 pontos, o terceiro colocado é o Borussia Dortmund, que goleou o Freiburg por 5 a 1, adversário direto na disputa por uma vaga na próxima Liga dos Campeões (6º com 34 pontos).

Nesta partida, o franco-marfinense Sébastien Haller marcou seu primeiro gol na Bundesliga pelo Dortmund apenas três semanas após retornar aos gramados depois de superar um câncer testicular diagnosticado em julho, poucos dias após assinar com o Borussia para cobrir a saída de Erling Haaland para o Manchester City.

Haller fez sua segunda partida como titular, e marcou aos 51 minutos aumentando o placar para 3 a 1.

Nico Schlotterbeck (26), Karim Adeyemi (48), Julian Brandt (69) e Giovanni Reyna (82) marcaram os outros gols do time aurinegro e Lukas Höler (45) fez o único gol do Freiburg que jogou atrás do minuto 17 devido à expulsão de Kiliann Sildillia (17).

O Dortmund supera o RB Leipzig (4º, com 36 pontos) na classificação, que não passou do empate sem gols fora de casa contra o Colônia (11º) e agora está ameaçado pelo Eintracht Frankfurt (5º, 35 pontos), que venceu por 3 a 0 em casa o Hertha Berlim (17º).

O atacante francês Randal Kolo Muani colocou os donos da casa na frente com dois gols no primeiro tempo, o primeiro de pênalti (21 e 28) e o angolano Aurelio Buta fechou a vitória nos acréscimos (90+4).

Em um duelo na parte inferior da classificação, o Bochum goleou o Hoffenheim por 5 a 2 e agora os dois somam 19 pontos, três a mais que o Stuttgart, antepenúltimo e ocupando a posição que obriga a disputar uma repescagem valendo a permanência na elite do futebol alemão.

O Stuttgart vai receber o Werder Bremen (10º) no outro jogo de domingo,

A jornada deste sábado terminou com um empate sem gols entre o Borussia Mönchengladbach (8º) e o lanterna Schalke.

-- Jogos da 19ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - Bayer Leverkusen 1 - 0

- Sábado:

Bochum - Hoffenheim 5 - 2

Colônia - RB Leipzig 0 - 0

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlim 3 - 0

FC Union Berlin - Mainz 2 - 1

Borussia Dortmund - Freiburg 5 - 1

B. Mönchengladbach - Schalke 04 0 - 0

- Domingo:

(11h30) Stuttgart - Werder Bremen

(13h30) Wolfsburg - Bayern de Munique

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. FC Union Berlin 39 19 12 3 4 33 23 10

2. Bayern de Munique 37 18 10 7 1 52 16 36

3. Borussia Dortmund 37 19 12 1 6 38 26 12

4. RB Leipzig 36 19 10 6 3 39 24 15

5. Eintracht Frankfurt 35 19 10 5 4 40 26 14

6. Freiburg 34 19 10 4 5 30 30 0

7. Wolfsburg 29 18 8 5 5 36 22 14

8. B. Mönchengladbach 26 19 7 5 7 34 29 5

9. Bayer Leverkusen 24 19 7 3 9 30 31 -1

10. Werder Bremen 24 18 7 3 8 29 37 -8

11. Colônia 23 19 5 8 6 29 31 -2

12. Mainz 23 19 6 5 8 27 31 -4

13. Augsburg 21 19 6 3 10 24 33 -9

14. Hoffenheim 19 19 5 4 10 28 36 -8

15. Bochum 19 19 6 1 12 24 46 -22

16. Stuttgart 16 18 3 7 8 22 32 -10

17. Hertha Berlim 14 19 3 5 11 20 35 -15

18. Schalke 04 11 19 2 5 12 14 41 -27

