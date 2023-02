Líder Arsenal perde fora de casa para o Everton (1-0)

O líder da Premier League, o Arsenal, foi surpreendido ao perder por 1 a 0 fora de casa para o Everton, que ganhou um impulso com seu novo treinador Sean Dyche, neste sábado pela 22ª rodada da Premier League.

Os 'Gunners', com 50 pontos, ainda têm cinco de vantagem sobre o segundo colocado Manchester City.

As duas equipes têm o mesmo número de jogos, mas o time comandado por Pep Guardiola joga no domingo como visitante contra o Tottenham, para tentar diminuir essa distância para dois pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta vitória quase inesperada, mas amplamente merecida, é apenas a quarta nesta temporada do time da cidade de Liverpool, que sai provisoriamente da zona de rebaixamento, subindo ao 17º lugar, com 18 pontos.

Além dos pontos conquistados, o desempenho muito sério apresentado neste sábado faz o Everton ganhar confiança para escapar definitivamente da queda para a segunda divisão.

Adensando o seu meio-campo com um esquema 4-5-1, Dyche, que costuma apostar no 4-4-2, com Abdoulaye Doucouré, Gana Gueye e Amadou Onana no eixo central, surpreendeu o Arsenal.

Incapazes de levar rapidamente a bola rapidamente ao ataque ou de criar superioridade nas pontas, os 'Gunners' criaram pouquíssimas chances, apesar de terem quase 70% de posse de bola.

Até intervalo, o Everton era claramente superior, com Dominic Calvert-Lewin que esteve perto de marcar em após um cruzamento de Onana (34'). Um minuto depois Doucouré falhou na cabeçada quando estava a apenas sete metros do gol (35') e nos acréscimos da primeira etapa Onana voltou a aparecer, também de cabeça, mas a bola foi para fora (45+3').

A recompensa pelos esforços do Everton só veio na marca de uma hora de jogo e foi James Tarkowski, que havia sido um jogador importante de Dyche em seus anos no Burnley, quem desviou de cabeça um escanteio na segunda trave (60').

Na última meia hora o Arsenal não conseguiu encontrar o caminho do gol e perdeu uma chance de se consolidar na liderança na corrida rumo ao título, que promete esquentar a partir deste domingo.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Chelsea - Fulham 0 - 0

- Sábado:

Everton - Arsenal 1 - 0

Aston Villa - Leicester

Brentford - Southampton

Manchester United - Crystal Palace

Brighton - AFC Bournemouth

Wolverhampton - Liverpool

(14h30) Newcastle - West Ham

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Leeds

(13h30) Tottenham - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 50 20 16 2 2 45 17 28

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Newcastle 39 20 10 9 1 33 11 22

4. Manchester United 39 20 12 3 5 32 25 7

5. Tottenham 36 21 11 3 7 40 31 9

6. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

7. Brighton 31 19 9 4 6 37 27 10

8. Brentford 30 20 7 9 4 32 28 4

9. Chelsea 30 21 8 6 7 22 21 1

10. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

11. Aston Villa 28 20 8 4 8 23 27 -4

12. Crystal Palace 24 20 6 6 8 18 27 -9

13. Nottingham 21 20 5 6 9 16 35 -19

14. Leicester 18 20 5 3 12 28 35 -7

15. Leeds 18 19 4 6 9 26 33 -7

16. West Ham 18 20 5 3 12 17 25 -8

17. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

18. Wolverhampton 17 20 4 5 11 12 30 -18

19. AFC Bournemouth 17 20 4 5 11 19 42 -23

20. Southampton 15 20 4 3 13 17 35 -18

hap/psr/aam

Tags