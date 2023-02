Ladrões de gado matam 41 em emboscada na Nigéria

Uma gangue de ladrões matou 41 pessoas em uma emboscada no norte da Nigéria, informou a polícia.

O incidente ocorreu na quinta-feira no estado de Katsina, quando moradores de pequenas cidades do distrito de Bakori se mobilizaram para localizar os ladrões, que haviam roubado gado na região no dia anterior.

O porta-voz da Polícia de Katsina, Gambo Isah, disse na noite de sexta-feira que os moradores caíram em uma emboscada dos ladrões, que mataram 41 pessoas e feriram outras duas.

Segundo ele, os moradores estavam armados com Kalashnikovs.

"Uma operação de segurança para prender os culpados está em andamento", disse o porta-voz.

Dois residentes da área relataram um número maior de mortos no incidente, em 52.

Katsina é um dos estados do centro e noroeste da Nigéria aterrorizados por gangues, que nos últimos anos invadiram vilarejos, cometeram assassinatos e extorsões e também roubaram gado.

