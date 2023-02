EUA autoriza uso de dinheiro russo bloqueado para ajudar Ucrânia (imprensa)

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou nesta sexta-feira(4) que autorizou o uso de dinheiro russo apreendido para ajudar a Ucrânia, segundo a imprensa americana.

O anúncio foi feito durante uma reunião entre Garland e o procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, em Washington, quase um ano após o início da invasão russa da ex-república soviética.

"Hoje, anuncio que autorizei a primeira transferência de ativos russos confiscados para uso na Ucrânia", disse Garland, segundo a CNN.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dinheiro vem de ativos apreendidos do oligarca russo Konstantin Malofeyev, indiciado em abril por não cumprir sanções, acrescentou.

Kostin comemorou a medida, que, segundo ele, permitirá que US$ 5,4 milhões dos bens confiscados sejam utilizados para "reconstruir a Ucrânia".

O milionário russo Malofeyev é considerado um dos principais financiadores dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

Os Estados Unidos anunciaram diferentes pacotes de sanções contra cidadãos e organizações russas desde que Moscou lançou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

As sanções do Departamento do Tesouro geralmente buscam congelar ativos sob a jurisdição dos EUA e proíbem qualquer pessoa ou entidade de seu país de negociar com os sancionados.

led/tmt/caw/des/dl/mas/jc

Tags