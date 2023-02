Elche vence Villarreal (3-1) com hat-trick de Pere Milla

O Elche, penúltimo colocado da LaLiga, se recuperou e venceu o Villarreal (5º) por 3 a 1 no seu estádio, com um "hat-trick" do atacante Pere Milla, neste sábado, pela 20ª rodada.

Milla colocou os donos da casa na frente logo aos três minutos, mas o Villarreal respondeu por meio do atacante da seleção espanhola Gerard Moreno (22').

Pouco antes do intervalo, Milla fez 2 a 1 (45+3) com um chute impecável diante do veterano goleiro Pepe Reina, de 40 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o intervalo veio o terceiro, também de pênalti em que enganou o ex-goleiro do Liverpool e da seleção espanhola (52).

Com a derrota, o Villarreal perde a chance de igualar - se tivesse vencido - os 34 pontos do Atlético de Madrid (4º), que neste sábado recebe o Getafe (19º).

Apesar de ter conquistado a primeira vitória da temporada, o Elche está muito longe da salvação. O time tem apenas nove pontos e o Valladolid (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 20.

No outro jogo deste sábado, Espanyol (14º) e Osasuna (9º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Cádiz 4 - 1

- Sábado:

Espanyol - Osasuna 1 - 1

Elche - Villarreal 3 - 1

Atlético de Madrid - Getafe

(17h00) Betis - Celta

- Domingo:

(10h00) Mallorca - Real Madrid

(12h15) Girona - Valencia

(14h30) Real Sociedad - Valladolid

(17h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo - Almería

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 50 19 16 2 1 39 7 32

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 40 16 24

3. Real Sociedad 39 19 12 3 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 34 19 10 4 5 28 16 12

5. Villarreal 31 20 9 4 7 22 17 5

6. Betis 31 19 9 4 6 21 16 5

7. Athletic Bilbao 29 20 8 5 7 29 21 8

8. Rayo 29 19 8 5 6 25 22 3

9. Osasuna 29 20 8 5 7 19 19 0

10. Mallorca 25 19 7 4 8 15 18 -3

11. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

12. Girona 21 19 5 6 8 26 29 -3

13. Sevilla 21 19 5 6 8 21 26 -5

14. Espanyol 21 20 4 9 7 24 30 -6

15. Valencia 20 19 5 5 9 25 23 2

16. Celta 20 19 5 5 9 18 29 -11

17. Valladolid 20 19 6 2 11 14 28 -14

18. Cádiz 19 20 4 7 9 15 33 -18

19. Getafe 17 19 4 5 10 16 26 -10

20. Elche 9 20 1 6 13 15 40 -25

bds/pm/mcd/aam

Tags