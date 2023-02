Comunicado do Business Wire :Dentalis Animal Health

A Dentalis Animal Health, uma empresa especializada em saúde bucal para animais de companhia, anunciou a nomeação de seu conselho consultivo.

Michael Kelly

Michael Kelly é um veterano da indústria farmacêutica de saúde animal com vasta experiência em comércio internacional. Formado pela Harvard Business School e Cornell University, Michael foi contratado pela Ciba-Geigy para iniciar sua pós-graduação na Suíça. Eventualmente terminando na Divisão de Saúde Animal da Novartis nos EUA (após a fusão Ciba-Sandoz), ele foi promovido a diretor financeiro (CFO) e vice-presidente da América do Norte. Em 2009, Kelly ingressou na Piedmont Animal Health (PAH), uma empresa de desenvolvimento de medicamentos, onde desempenhou várias funções, incluindo a de diretor financeiro (CFO), diretor de operações (COO) e presidente. Durante seu mandato na PAH, a empresa recebeu mais aprovações de medicamentos para animais de companhia do FDA do que qualquer outra empresa do setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dra. Stephanie Livermore

A Dra. Stephanie Livermore exerce a prática de medicina e realiza cirurgias em animais de companhia desde sua graduação na Universidade de Guelph em 2008. Ao longo dos anos, a Dra. Livermore aprimorou suas habilidades em odontologia veterinária. Atualmente é diretora médica na Pearly Bites Veterinary em Manhattan, onde se concentra exclusivamente na saúde bucal de animais de companhia.

Dr. Faleh Tamimi

O Dr. Faleh Tamimi é um professor em odontologia e cientista. Ele publicou mais de 180 artigos científicos revisados por colegas da área, um livro e 4 capítulos de livros. Sua pesquisa é principalmente no campo da odontologia, materiais dentários e engenharia de tecidos. Ele ocupou cargos acadêmicos na McGill University (Montreal, Canadá) e atualmente é Reitor Associado de Acadêmicos na Qatar University. Ele já recebeu várias honrarias de prestígio, como o Canada Research Chair (Cátedra de Pesquisa do Canadá).

Frank Rana

Como um graduado da Concordia University, Frank passou os primeiros seis anos de sua carreira no setor de contabilidade pública antes de ingressar na Dorel Industries em 1987. Ele atuou como vice-presidente sênior de finanças desde 2015. É membro da equipe de liderança que conduz a estratégica de crescimento da empresa e é parte integrante de todas as aquisições de negócio desde a oferta pública inicial da empresa.

"Damos as boas-vindas a Michael, Frank, Stephanie e Faleh à equipe. Este conselho consultivo traz uma riqueza de experiência em saúde animal, odontologia e negócios para a Dentalis", disse o presidente Kevin McDonnell.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230203005348/pt/

Contato

David Hauptman [email protected] 1-514-578-0345

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags