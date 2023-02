Atlético de Madrid fica só no empate com Getafe (1-1)

O Atlético de Madrid (4º) empatou em 1 a 1 com o Getafe (19º), neste sábado, no estádio Metropolitano, e está a quatro pontos do terceiro colocado, a Real Sociedad, que recebe o Valladolid (17º) no domingo.

O argentino Ángel Correa abriu o placar no segundo tempo, após um chute do francês Thomas Lemar. O gol foi anulado em um primeiro momento, por impedimento, mas o VAR acabou confirmando, o que levou o tricampeão mundial a comemorar quando já estava no banco.

Pelo Getafe, o turco Enes Unal empatou com uma cobrança de pênalti (83), após o árbitro sinalizar um toque de mão de Saúl Ñíguez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Atlético ficou preso em seu próprio jogo. Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone, que substituiu os seus atacantes após abrirem o placar, foram surpreendidos pelo Getafe que é penúltimo colocado.

O time do sul de Madri saiu de campo satisfeito por se manter no caminho da pontuação depois de quatro derrotas consecutivas. Ainda é o penúltimo, mas está a apenas uma vitória do 12º colocado, o Girona.

A três semanas do dérbi contra o Real Madrid, o Atlético continua sem apresentar um desempenho regular.

Mais cedo, o Elche, penúltimo colocado da LaLiga, se recuperou e venceu o Villarreal (5º) por 3 a 1 no seu estádio, com um "hat-trick" do atacante Pere Milla.

Milla colocou os donos da casa na frente logo aos três minutos, mas o Villarreal respondeu por meio do atacante da seleção espanhola Gerard Moreno (22').

Pouco antes do intervalo, Milla fez 2 a 1 (45+3) com um chute impecável diante do veterano goleiro Pepe Reina, de 40 anos.

Após o intervalo veio o terceiro, também de pênalti em que enganou o ex-goleiro do Liverpool e da seleção espanhola (52).

Com a derrota, o Villarreal perde a chance de igualar - se tivesse vencido - os 34 pontos do Atlético de Madrid (4º), que neste sábado recebe o Getafe (19º).

Apesar de ter conquistado a primeira vitória da temporada, o Elche está muito longe da salvação. O time tem apenas nove pontos e o Valladolid (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 20.

A derrota do Villarreal não foi aproveitada pelo Betis (6º com 31 pontos), que no último jogo deste sábado perdeu por 4 a 3 no Benito Villamarín para o Celta (11º).

Num primeiro tempo movimentado, os andaluzes ficaram em vantagem em duas ocasiões com gols de Juanmi (9) e Sergio Canales (23), mas os galegos viraram com gols de Jorgen Strand Larsen (6), Gabriel Veiga (42 e 56) e Joseph Aidoo (69).

O gol de Nabil Fekir de pênalti na reta final (84') só serviu para maquiar o resultado de um Betis que também acabou jogando com 10 contra 10 devido à expulsão nos acréscimos do brasileiro Luiz Felipe (90+4).

É a quinta derrota da equipe de Manuel Pellegrini nas últimas seis partidas disputadas: três na LaLiga, uma nas semifinais da Supercopa e outra nas oitavas de final da Copa do Rei

No outro jogo deste sábado, Espanyol (15º) e Osasuna (9º) empataram em 1 a 1 num duelo quente em que Ez Abde foi expulso pelo time navarro e Ronael Pierre-Gabriel pela equipe catalã.

O Osasuna saiu na frente com um gol de Ante Budimir (45') e o Espanyol empatou por meio do dinamarquês Martin Braithwaite (59), que havia substituído o atacante Joselu.

O líder Barcelona joga neste domingo contra o Sevilla (14º), enquanto o Real Madrid, segundo colocado a cinco pontos, visita o Mallorca (10º).

-- Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Cádiz 4 - 1

- Sábado:

Espanyol - Osasuna 1 - 1

Elche - Villarreal 3 - 1

Atlético de Madrid - Getafe 1 - 1

Betis - Celta 3 - 4

- Domingo:

(10h00) Mallorca - Real Madrid

(12h15) Girona - Valencia

(14h30) Real Sociedad - Valladolid

(17h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo - Almería

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 50 19 16 2 1 39 7 32

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 40 16 24

3. Real Sociedad 39 19 12 3 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 35 20 10 5 5 29 17 12

5. Villarreal 31 20 9 4 7 22 17 5

6. Betis 31 20 9 4 7 24 20 4

7. Athletic 29 20 8 5 7 29 21 8

8. Rayo 29 19 8 5 6 25 22 3

9. Osasuna 29 20 8 5 7 19 19 0

10. Mallorca 25 19 7 4 8 15 18 -3

11. Celta 23 20 6 5 9 22 32 -10

12. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

13. Girona 21 19 5 6 8 26 29 -3

14. Sevilla 21 19 5 6 8 21 26 -5

15. Espanyol 21 20 4 9 7 24 30 -6

16. Valencia 20 19 5 5 9 25 23 2

17. Valladolid 20 19 6 2 11 14 28 -14

18. Cádiz 19 20 4 7 9 15 33 -18

19. Getafe 18 20 4 6 10 17 27 -10

20. Elche 9 20 1 6 13 15 40 -25

bds/pve/pm/mcd/aam

Tags