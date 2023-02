Al Hilal vence Al Wydad nos pênaltis e enfrentará Flamengo nas semis do Mundial de Clubes

O Al Hilal surpreendeu o dono da casa Wydad Casablanca ao vencer nos pênaltis (5 a 3 após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos), neste sábado, em Rabat, e conseguiu a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes-2022, nas quais enfrentará o Flamengo.

O Wydad abriu o placar com um gol do lateral-direito marroquino Ayoub El Amloud no início do segundo tempo (52') mas Mohamed Kanno empatou convertendo um pênalti nos acréscimos (90+4').

No outro jogo da segunda fase, o Seattle Sounders, enfrenta o egípcio Al Ahly, que venceu o Auckland City na primeira rodada (3-0). O vencedor enfrentará o Real Madrid.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/pm/mc/aam

Tags