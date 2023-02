UE pretende financiar reconstrução da Ucrânia com ativos russos congelados (declaração)

A União Europeia planeja intensificar seus esforços para usar ativos russos congelados para compensar a Ucrânia por danos da guerra, uma medida reivindicada por Kiev, mas legalmente difícil de articular.

"A UE intensificará seus esforços para usar ativos congelados da Rússia para apoiar os propósitos de construção e reparação da Ucrânia, de acordo com o direito europeu e o direito internacional", disseram em uma declaração o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma cúpula em Kiev com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

bur/kjm/an/eg/aa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags