Ucrânia afirma que invasão russa reduziu corrupção no país

A invasão russa reduziu consideravelmente a corrupção na Ucrânia e gerou uma mudança de mentalidade no país, avaliou o diretor do órgão anticorrupção ucraniano, que afirma que as recentes incursões confirmam essa tendência.

"Durante os primeiros meses da guerra, verificamos que a corrupção praticamente desapareceu", disse o diretor da Agência Nacional de Prevenção da Corrupção (ANPC), Oleksandr Novikov, de 42 anos, em entrevista à AFP após uma série de buscas contra autoridades ucranianas.

Passado o choque inicial do conflito, no entanto, "as velhas práticas foram retomadas", lamentou o ex-procurador, que chefiou o órgão regulador anticorrupção por três anos.

As autoridades ucranianas realizaram uma busca esta semana na casa do influente milionário Igor Kolomoisky, em um caso de desvio de recursos que envolve empresas de petróleo.

A Ucrânia, que nesta sexta-feira recebe uma reunião cúpula com a União Europeia e cuja defesa depende do apoio externo dos ocidentais, quer tranquilizar os seus parceiros quanto ao uso de fundos públicos.

Além disso, o combate à corrupção é condição fundamental para a adesão ao bloco europeu.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou em Kiev os recentes esforços de luta contra a corrupção e a resposta "rápida" das autoridades.

Segundo Novikov, estes casos mostram que "a Ucrânia combate a corrupção".

"O nível de corrupção diminuiu muito nos últimos anos", frisou, citando uma pesquisa financiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento (USAID) realizada em meados de 2022, em plena invasão.

Segundo este estudo, 29% dos ucranianos acham que o nível de corrupção no país está diminuindo, em comparação com 4% no ano anterior.

"Houve uma mudança colossal na consciência pública", comemorou Novikov. Segundo o responsável, esta evolução explica-se pela inédita solidariedade demonstrada pelos ucranianos desde o início do conflito e pelo inédito reforço da confiança no Governo.

"Quando alguém confia no Estado e o percebe como seu, nenhuma violação é tolerada", analisou o regulador.

Mas nem tudo são flores no país, que ocupa a 116ª posição entre 180, segundo o índice de percepção de corrupção em 2022 feito pela ONG Transparência Internacional.

De acordo com Novikov, os prejuízos ligados à corrupção na Ucrânia foram calculados em 2020 em 7 bilhões de euros por ano.

Ele defende ainda que o governo restabeleça a publicação online da declaração de renda dos funcionários de alto escalão e a utilização do sistema de adjudicação eletrônica para compras não militares do exército, que foram suspensas pela guerra.

"Esses instrumentos devem ser restaurados e somente depois disso nossos parceiros terão certeza de que a ajuda está sendo usada corretamente", disse Novikov.

