Seattle Sounders, Al Ahly, Wydad e Al Hilal querem desafiar Real Madrid e Flamengo no Mundial de Clubes

Os jogos da segunda rodada do Mundial de Clubes (Seattle Sounders x Al Ahly e Wydad Casablanca x Al Hilal), serão disputados neste sábado e darão como prêmio aos vencedores a chance de desafiar nas semifinais os gigantes Flamengo e Real Madrid.

Depois da primeira rodada na quarta-feira, na qual o Al Ahly, vice-campeão africano, derrotou com autoridade o Auckland City (3 a 0), campeão da Oceania, o torneio avança para sua fase decisiva.

No sábado, em Tânger, o Seattle Sounders terá o privilégio de ser a primeira equipe dos Estados Unidos a participar do Mundial de Clubes, depois de terminar com 16 anos de domínio mexicano na Concacaf.

No entanto, o time não chega em seu melhor momento, sem competir desde outubro e fora dos playoffs da MLS pela primeira vez desde 2009.

Mas a possibilidade de enfrentar o Real Madrid pode ser um incentivo para os Sounders, liderados no ataque pelo capitão uruguaio Nicolás Lodeiro (ex-Botafogo e Corinthians).

"Para um time da MLS, ter a oportunidade de enfrentar a que pode ser a melhor equipe do mundo numa partida com um título em jogo é um privilégio e uma honra", disse o goleiro Stefan Frei.

Pela frente, os americanos terão os egípcios do Al Ahly, mais experiente no Mundial e que impôs seu favoritismo contra o Auckland.

"Conversamos entre todos os jogadores e planejamos fazer algo grande. Talvez desta vez consigamos chegar à final do torneio. E por que não ganhá-lo?", declarou Hussein El Shahat, autor de um dos gols contra o time neozelandês, entrando para o seleto grupo de jogadores que marcaram em três edições do Mundial de Clubes, ao lado de nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale.

Em Rabat, a outra sede da competição, entram em campo o representante local, o Wydad Casablanca, atual campeão africano e marroquino, e o Al Hilal, atual campeão asiático.

"Depois de um bom rendimento da seleção no Catar, temos uma grande oportunidade de igualar essa proeza. A competição será em nosso país e nossos torcedores estarão em casa. Esperamos fazê-los felizes", disse Yahya Attiat-Allah, lateral-esquerdo do Wydad, que participou da campanha do Marrocos na Copa do Mundo de 2022.

O time de Casablanca terá o apoio de uma das torcidas mais espetaculares do mundo, acostumada a transformar os estádios em um caldeirão.

O visitante será o Al Hilal, um dos grandes do futebol saudita, dirigido pelo veterano argentino Ramón Díaz.

Os destaques do elenco são o brasileiro Michael e o colombiano Gustavo Cuéllar (ambos ex-Flamengo), além do argentino Luciano Vietto, o peruano André Carrillo e o nigeriano Odion Ighalo.

-- Programação da segunda rodada do Mundial de Clubes (horário de Brasília):

Sábado:

(11h30)

Wydad Casablanca - Al Hilal

(14h00)

Seattle Sounders - Al Ahly

