PSG enfrenta o Toulouse pelo Campeonato Francês sem Mbappé

O Paris Saint-Germain venceu seu jogo de meio de semana contra o Montpellier (14º), mas sofreu um duro golpe: o atacante Kylian Mbappé se lesionou e está fora do duelo de sábado com o Toulouse (12º), no Parque dos Príncipes, pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

Líder da competição, o PSG terá que buscar uma nova composição no setor ofensivo a menos de duas semanas do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Bayern de Munique.

Mbappé, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, ficará fora do time por três semanas e não enfrentará o Bayern no dia 14 de fevereiro.

Por isso, o duelo com o Toulouse, equipe de meio de tabela na Ligue 1, se apresenta como uma oportunidade de teste para analisar as alternativas no ataque.

Contra o Montpellier, o técnico Christophe Galtier optou pelo jovem Hugo Ekitike no lugar de Mbappé.

Em outro duelo da 22ª rodada, o Lens (3º) tentará recuperar a vice-liderança contra o Brest (15º), que está lutando contra o rebaixamento.

Segundo na tabela, a cinco pontos do PSG, o Olympique de Marselha encerra a rodada no domingo recebendo o Nice (8º), que vive ascensão desde a saída do técnico Lucien Favre, substituído no início de janeiro pelo interino Didier Digard.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

(13h00) PSG - Toulouse

(15h00) Troyes - Lyon

(17h00) Rennes - Lille

- Domingo:

(09h00) Clermont-Ferrand FC - Monaco

(11h00) Lorient - Angers

Ajaccio - Nantes

Strasbourg - Montpellier

Auxerre - Reims

(13h05) Brest - Lens

(16h45) Olympique de Marselha - Nice

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 51 21 16 3 2 52 16 36

2. Olympique de Marselha 46 21 14 4 3 42 17 25

3. Lens 45 21 13 6 2 33 15 18

4. Monaco 41 21 12 5 4 46 29 17

5. Rennes 40 21 12 4 5 40 22 18

6. Lille 35 21 10 5 6 35 26 9

7. Lorient 35 21 10 5 6 35 34 1

8. Nice 31 21 8 7 6 24 20 4

9. Clermont-Ferrand FC 30 21 8 6 7 24 27 -3

10. Lyon 29 21 8 5 8 30 23 7

11. Reims 29 21 6 11 4 26 26 0

12. Toulouse 29 21 8 5 8 35 36 -1

13. Nantes 22 21 4 10 7 21 26 -5

14. Montpellier 20 21 6 2 13 31 43 -12

15. Brest 19 21 4 7 10 23 34 -11

16. Troyes 19 21 4 7 10 32 45 -13

17. Ajaccio 18 21 5 3 13 18 37 -19

18. Strasbourg 15 21 2 9 10 25 39 -14

19. Auxerre 13 21 3 4 14 18 46 -28

20. Angers 8 21 2 2 17 18 47 -29

