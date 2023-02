Presidente do Conselho Europeu promete apoiar adesão da Ucrânia à UE

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu apoiar a Ucrânia em sua aspiração de ingressar na União Europeia (UE), ao chegar nesta sexta-feira a Kiev para participar em uma reunião de cúpula.

"Nós os apoiaremos em cada passo do caminho em sua jornada para a UE", escreveu Michel no Twitter, ao lado de uma foto que o mostra no centro de Kiev, pouco antes do início do encontro de cúpula Ucrânia-UE na capital ucraniana.

