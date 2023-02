Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 3 de fevereiro às 5h (Bras.). (135 x 155 mm) - Atualização disponível

* Mianmar-militares-política-droga: mapa da concentração de cultivos de ópio em Mianmar, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. (90 x 122 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* SudãodoSul-religião-Papa-Vaticano: mapa de Sudão do Sul. (45 x 53 mm) - Disponível

* China-EUA-espionagem-defesa-diplomacia: dados sobre balões estratosféricos, uma alternativa para os aviões e satélites na pesquisa, observação meteorológica ou espionagem. (135 x 142 mm) - Disponível

* Colômbia-mineração-conflito-guerrilha-mei-ambiente: porcentagem de mineração de ouro de aluvião ilegal em vários departamentos da Colômbia e em todo o país. (90x130 mm) - Acompanha reportagem de David SALAZAR - Disponível

* Tecnologia-telecomunicações-empresas-resultados:

1/ Lucro líquido trimestral dos gigantes da internet, Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft. (180 x 83 mm) - Atualização disponível

2/ Lucro líquido trimestral da Alphabet, empresa-mãe do google, desde o quarto trimestre de 2021. (44 x 77 mm) - Atualização disponível

3/ Lucros trimestrais da Apple. (93 x 75 mm) - Atualização disponível

4/ Lucro líquido trimestral da Amazon desde o terceiro trimestre de 2021. (45 x 54 mm) - Atualização disponível

* Agricultura-alimentos-Ucrânia-economia-conflito-Rússia-indicadores-preços: índice de preços da FAO e índice dos preços por alimentos, até janeiro 2023. (135 x 87 mm) - Atualização disponível

* EUA-indicador-economia-emprego-social-desemprego: evolução da taxa de desemprego nos Estados Unidos desde janeiro de 2021. (90 x 61 mm) - Atualização disponível

* EUA-política-economia-orçamento-dívida-déficit: receitas, despesas e déficit do orçamento federal dos Estados Unidos entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022. (135 x 101 mm) - Disponível

* UE-sanção-petróleo-diesel-embargo-Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com as importações de diesel da União Europeia entre janeiro de 2018 e janeiro de 2023, antes do embargo sobre produtos derivados do petróleo refinado russo, que entrará em vigor em 5 de fevereiro. (135 x 101 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags