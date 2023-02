PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA UE: UE apoia adesão da UE durante reunião em Kiev

EUA CHINA ESPIONAGEM: Estados Unidos e Canadá monitoram balão espião chinês

PAPA SUDÃO DO SUL: Papa Francisco realiza missão de paz no Sudão do Sul

ESPANHA FRANÇA MODA: Estilista espanhol Paco Rabanne morre aos 88 anos na França

=== UCRÂNIA UE ===

KIEV:

UE apoia adesão da Ucrânia em reunião de cúpula em Kiev

Os principais líderes da União Europeia (UE) expressaram nesta sexta-feira (3) apoio ao processo de adesão da Ucrânia durante uma reunião de cúpula em Kiev, em pleno conflito com a Rússia, que intensificou a ofensiva no leste da ex-república soviética.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Ucrânia afirma que invasão russa reduziu corrupção no país

A invasão russa reduziu consideravelmente a corrupção na Ucrânia e gerou uma mudança de mentalidade no país, avaliou o diretor do órgão anticorrupção ucraniano, que afirma que as recentes incursões confirmam essa tendência.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== EUA CHINA ESPIONAGEM ===

WASHINGTON:

EUA e Canadá monitoram balão espião chinês

Os governos dos Estados Unidos e Canadá monitoravam nesta sexta-feira (3) ao menos um balão espião chinês que sobrevoa há vários dias seus territórios e áreas militares sensíveis, o que provocou um novo momento de tensão entre Washington e Pequim poucos dias antes de uma visita do chefe da diplomacia americana à capital da China.

FOTOS, VIDEO

FOTOS, VIDEO

=== PAPA SUDÃO DO SUL ===

KINSHASA:

Papa Francisco realiza missão de paz no Sudão do Sul

O papa Francisco chegou ao Sudão do Sul nesta sexta-feira (3) para uma visita de três dias com o objetivo de promover a paz e a reconciliação neste país que ainda enfrenta consequências de uma guerra civil e é um dos mais pobres do planeta.



=== ESPANHA FRANÇA MODA ===

PARIS:

Estilista espanhol Paco Rabanne morre aos 88 anos na França

O estilista espanhol Paco Rabanne, que promoveu o uso do metal na moda e fundou uma das mais famosas linhas de perfumes do mundo, morreu nesta sexta-feira (3) aos 88 anos, informou o grupo matriz de sua marca Puig.



PARIS:

Paco Rabanne, o 'metalúrgico' da moda

O estilista espanhol Paco Rabanne, apelidado por Coco Chanel de "metalúrgico" da moda, conquistou para si um lugar especial nesse mundo seleto, munido apenas de algumas pinças e placas de metal.



==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Congresso do Peru volta a rejeitar antecipação das eleições e protestos continuam

O Congresso peruano rejeitou na quinta-feira (2) um nova proposta de antecipação das eleições gerais e uma consulta sobre uma convocação de Assembleia Constituinte, enquanto prosseguem os protestos contra a presidente Dina Boluarte, cujo governo já apresenta rachaduras.



QUITO:

Equador vai às urnas no domingo para votar referendo de extradição

Quase 13,4 milhões de equatorianos comparecerão às urnas no domingo (5) para eleger autoridades locais e votar em um importante referendo que decidirá, entre outras coisas, se o país aceita a extradição.



CUSCO:

População de Cusco denuncia descaso na região andina do Peru

Descalço e curvado, Ruben Gutiérrez Escobar, um agricultor de 53 anos, mergulha sua enxada na terra escura de seu milharal em Bella Vista, perto de Cusco (sul), a 3.500 metros de altitude nos Andes peruanos. Ele não usa trator nem fertilizantes, "só suor, trabalho e sacrifício".



TRIÂNGULO DE TELEMBI:

Explosivos e fogo: armas oficiais de combate ao ouro ilegal na Colômbia

Vistas de um helicóptero, fendas na floresta revelam a existência de várias minas ilegais de ouro. Forças oficiais aterrizam de improviso, enfrentam trabalhadores combativos e explodem suas escavadeiras na tentativa de asfixiar as rendas dos grupos armados na Colômbia.



WASHINGTON:

EUA deve reduzir pressão sobre Venezuela e buscar apoio da AL, dizem especialistas

Os Estados Unidos devem recuar de sua política de "pressão máxima" sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e estimular os governos latino-americanos de esquerda a formarem um "grupo de amigos" nas negociações entre Caracas e a oposição - dizem especialistas.



-- EUROPA

LONDRES:

Acusado de tentativa de ataque contra Elizabeth II se declara culpado

Jaswant Singh Chail, de 21 anos, preso no Natal de 2021 após invadir o castelo de Windsor com uma besta carregada, admitiu em um tribunal britânico nesta sexta-feira (3) que sua intenção era atacar a rainha Elizabeth II.



=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Desemprego em mínimos recordes nos EUA após forte criação de empregos em janeiro

O mercado de trabalho superou todas as expectativas em janeiro nos Estados Unidos e mostrou uma saúde de ferro, apesar dos temores de desaceleração econômica e dezenas de milhares de demissões no setor de tecnologia, o que não impediu que o desemprego atingisse o menor nível desde 1969.



=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

O ano de Beyoncé? A elite da música chega ao Grammy

Os maiores nomes do pop estarão neste domingo (05) em Los Angeles na celebração do Grammy, nesta edição que promete ser palco de mais um capítulo entre Beyoncé e Adele.



LOS ANGELES:

Lista dos principais indicados ao Grammy 2023

Lista dos indicados em algumas das principais categorias da 65ª cerimônia anual de premiação do Grammy, que acontece no próximo domingo (5), em Los Angeles.



CAIENA:

Guiana Francesa, um importante centro de investigação de doenças emergentes

Com seus inúmeros cientistas e virologistas, a Guiana Francesa se tornou um importante ponto de detecção e de pesquisa de doenças emergentes em climas tropicais.



=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

