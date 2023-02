Paquistão ameaça bloquear Wikipédia por 'conteúdo blasfemo'

As autoridades do Paquistão ameaçaram bloquear a Wikipédia no país caso a enciclopédia colaborativa da Internet não retirasse, nesta sexta-feira (03), o "conteúdo blasfemo" de sua página.

Os gigantes da tecnologia Facebook e YouTube já foram bloqueados anteriormente pelo mesmo motivo neste país muçulmano, onde questões relacionadas à blasfêmia são especialmente delicadas.

A Autoridade das Telecomunicações do Paquistão (PTA) anunciou na quarta-feira (1º) o prazo até a noite de sexta-feira para a Wikipédia retirar o conteúdo, sem mais detalhes.

Enquanto isso, a enciclopédia funcionará de forma "degradada" e o acesso no país será limitado, indicou a PTA.

O Paquistão já censurou várias páginas da Wikipédia no ano passado.

A censura e o controle da Internet e meios de comunicação impostos pelos diferentes governos são criticados há muito tempo pelos defensores da liberdade de expressão.

"A proibição é desproporcional, inconstitucional e realmente ridícula", disse um ativista dos direitos digitais, Usama Khilji.

"Isso afetará estudantes, o mundo acadêmico, setor da saúde, pesquisadores e limitará a confiança dos investidores no Paquistão, devido à incerteza e arbitrariedade da censura", acrescentou Khilji.

Em 2010, o Paquistão bloqueou o Facebook por duas semanas por conta de uma publicação supostamente blasfema.

Já o Youtube ficou inacessível de 2012 a 2016 devido à divulgação de um filme amador islamofóbico, que desencadeou protestos violentos em diversos países.

