Pais de garota que morreu após borrifar desodorante no quarto cobram alertas

Rótulo com alertas mais claros sobre os potenciais perigos dos desodorantes. Esse é o pedido dos pais de Giorgia Green, adolescente inglesa de 14 anos que teve uma parada cardíaca após borrifar e inalar um desodorante em 2022.

Em entrevista nesta semana à BBC News, o pai de Georgia, Paul Green, contou que ficou sabendo de outros jovens que morreram acidentalmente pelo mesmo motivo. Contudo, a Associação Britânica de Fabricantes de Aerossóis (Bama, na sigla em inglês) afirma que os desodorantes têm "advertências muito claras".

No Reino Unido, o aviso de “manter fora do alcance das crianças” deve estar presente nas embalagens dos desodorantes em aerossol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, a venda de desodorantes aerossóis para uso infantil é proibida desde 1976. Em 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a especificar advertências que rótulos de aerossóis devem trazer, como "evitar a inalação direta deste produto" e "manter fora do alcance de crianças".

A opinião dos pais de Georgia é de que, no Reino Unido, os alertas vêm em letras miúdas, o que dificulta a leitura, e, assim, isso faz com que muitos pais comprem desodorantes para os filhos sem perceber o aviso.



"As pessoas não sabem o quão perigoso pode ser o conteúdo dessas latas", diz Paul. "Gostaria que ninguém mais no país — ou no mundo — passe pelo que passamos”, completou.



Desodorante com cheiro da mãe dava conforto para garota



O desejo dos pais de Giorgia é de que o produto venha com o alerta de que "pode matar instantaneamente". Eles dizem que a filha não fazia uso abusivo do item.

Segundo o pai, Giorgia era autista e gostava de borrifar desodorante nos cobertores porque achava o cheiro reconfortante.

"O cheiro dava a ela uma certa sensação de relaxamento", contou Paul, relatando que o desodorante era o mesmo que sua esposa usava, o que ajudava Georgia nos momentos de ansiedade.

A jovem foi encontrada inconsciente no quarto pelo seu irmão, que afirmou que a porta não estava fechada e que o cômodo não se tratava de um ambiente fechado.



Morte não foi a única nem a última



Os investigadores que conduziram o inquérito sobre a morte de Giorgia concluíram que a morte da adolescente de 14 anos se tratou de um acidente. A causa médica da morte foi registrada como "não determinada, mas consistente com a inalação de aerossol".

De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do Reino Unido, “desodorante” foi citado em atestados de óbito 11 vezes entre 2001 e 2020. Contudo, é provável que existam outras mortes causadas pelo desodorante mas que não foram associadas ao produto em si.

O atestado de óbito de Giorgia, por exemplo, mencionou a "inalação de aerossol" em vez de "desodorante".

Dentre as substâncias presentes no desodorante usado por Giorgia, o butano, principal propelente do produto, foi registrado 324 vezes como envolvido em mortes entre 2001 e 2020. Propano e isobutano, também presentes no desodorante, foram mencionados em 123 e 38 mortes, respectivamente. As informações são da BBC News.

A ONS disse que as substâncias foram associadas a várias mortes, acrescentando: "A inalação de gás butano ou propano pode levar à insuficiência cardíaca".

A Sociedade Real para Prevenção de Acidentes (RoSPA) afirma que várias pessoas já morreram após o acionamento excessivo do spray de desodorantes.

Parecem seguros, mas não são

Em entrevista à BBC News, a consultora de saúde pública da RoSPA, Ashley Martin, disse que é “fácil supor que eles são completamente seguros e totalmente livres de riscos". "A verdade é que não são."

Ela afirma que a inalação de quantidades de aerossóis, não apenas de desodorantes pode levar a desmaios, dificuldades respiratórias e até mesmo a à morte.

Sobre o assunto China afirma estar investigando relatos sobre balão espião nos EUA

Acusado de tentativa de ataque contra Elizabeth II se declara culpado

Alemanha autoriza fabricantes a enviar tanques Leopard 1 para a Ucrânia

ONG acusa exército de Burkina Faso pela morte de 25 civis

Tags