Otan pede que Rússia faça a sua parte em tratado para controlar armas nucleares

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) critica em comunicado a Rússia, ao dizer que o país não tem cumprido suas obrigações para fazer valer o que foi fechado no novo tratado START, de controle de armas nucleares.

Os aliados da Otan dizem que a versão revisada do tratado agora em vigor contribui para a estabilidade internacional, ao conter as forças nucleares estratégicas da Rússia e dos EUA. Com isso, a aliança lamenta que Moscou tenha deixado de cumprir suas obrigações.

A Otan menciona o fato de que a Rússia se recusou a realizar uma sessão da Comissão Consultiva Bilateral, no âmbito do tratado, e a facilitar atividades de inspeção dos EUA em seu território desde agosto de 2022. O momento é de tensões exacerbadas entre as partes, por causa da guerra russa na Ucrânia.

A Otan, que tem os EUA como membro, diz que os americanos continuam a cumprir o START.

