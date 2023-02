Otan pede à Rússia respeito a tratado nuclear com EUA

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) manifestou sua preocupação, nesta sexta-feira (3), com o fato de a Rússia descumprir suas obrigações no Tratado Novo START e pediu a Moscou que respeite este acordo de desarmamento nuclear que a vincula aos Estados Unidos.

"Fazemos um apelo à Rússia para que cumpra suas obrigações sob o tratado, facilitando as inspeções planejadas em seu território e retomando sua participação na Comissão Consultiva Bilateral", afirmou a Aliança Atlântica, em um comunicado.

Os Estados Unidos já haviam criticado a Rússia por suspender as inspeções e cancelar as negociações previstas neste acordo.

Em resposta às críticas de Washington, a Rússia acusou os Estados Unidos, na quarta-feira (3), de terem "destruído o marco legal" do tratado.

Em seu comunicado, a Otan afirmou que seus integrante "reconhecem que o novo tratado contribui para a estabilidade internacional, ao limitar as forças nucleares estratégicas da Rússia e dos Estados Unidos".

"Observamos com preocupação que a Rússia não está cumprindo suas obrigações legalmente vinculantes no âmbito do tratado", insistiu.

As relações entre Estados Unidos e Rússia estão em seu ponto mais baixo desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia.

A Rússia anunciou no início de agosto que suspenderia as inspeções americanas de seus sítios militares sob o New START, alegando que estava agindo em resposta aos obstáculos de Washington a inspeções russas similares.

Assinado em 2010, o tratado Novo START limita os arsenais dos dois países a um máximo de 1.550 ogivas posicionadas em cada lado, uma redução de quase 30% em relação ao limite anterior, estabelecido em 2002.

O acordo também limita o número de lançadores e bombardeiros pesados a um máximo de 800, volume ainda suficiente para destruir a vida humana na Terra.

