Neymar desfalcará PSG contra o Toulouse no Campeonato Francês

O atacante brasileiro Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain contra o Toulouse no sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Francês, anunciou nesta sexta-feira o clube parisiense.

Neymar, que sofre com "dores no adutor", já não tinha jogado contra o Montpellier na última quarta-feira (vitória do PSG por 3 a 1).

Mas ao contrário de Kylian Mbappé, que ficará fora do jogo de ida da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, no dia 14 de fevereiro, o caso do brasileiro não preocupa.

Neymar retornará aos treinos coletivos "no início da próxima semana", segundo o clube, assim como o zagueiro Sergio Ramos, que saiu machucado contra o Montpellier e também está fora do duelo com o Toulouse.

