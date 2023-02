Náufragos se salvam segurando um cooler no mar da Austrália; veja vídeo

O governo da Austrália divulgou um vídeo em que três homens aparecem segurando um cooler (um tipo de depósito para manter a temperatura de bebidas e alimentos) no meio do mar, próximos à Ilha Eclipse, na costa sul da Austrália. O caso aconteceu no dia 1º de fevereiro.



De acordo com a agência marítima australiana, ligada ao governo do país, os três homens estavam pescando à noite quando a embarcação teve problemas no motor e a água começou a invadir o barco.

Após serem localizados, uma embarcação da polícia resgatou os três do mar sem ferimentos graves.

On Tuesday, we were alerted to an emergency beacon activation off Eclipse Island, 17km south of Albany, WA. Marine Rescue Albany and WA Police supported the rescue. All three people were rescued, with no serious injuries reported. https://t.co/3VvJHL0WR8 #SavingLives #AMSA pic.twitter.com/XFWEip9Anr