Irã solta cineasta Jafar Panahi sob fiança, após 7 meses preso

O renomado diretor de cinema iraniano Jafar Panahi, preso por quase sete meses no Irã, foi solto sob fiança - anunciaram uma ONG e um jornal iraniano nesta sexta-feira (3).

Panahi, cujos filmes ganharam prêmios em vários festivais de cinema europeus, foi libertado "dois dias depois de iniciar uma greve de fome", tuitou a ONG Centro para os Direitos Humanos no Irã, com sede em Nova York, enquanto o jornal iraniano Shargh publicou uma foto do cineasta abraçando um de seus apoiadores, ao deixar a prisão de Evin, em Teerã.

