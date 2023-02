EUA surpreende com aumento de contratações e queda de desemprego em janeiro

O mercado de trabalho dos Estados Unidos criou empregos inesperadamente em janeiro, enquanto os salários subiram, e o desemprego continuou caindo - de acordo com dados do governo divulgados nesta sexta-feira (3), apesar dos esforços do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) para conter a inflação.

A maior economia do mundo criou 517 mil empregos em janeiro, após cinco meses de desaceleração, e a taxa de desemprego caiu para 3,4%, detalha o relatório do Departamento do Trabalho.

"O crescimento do emprego foi generalizado, liderado pelos setores de lazer e hotelaria, serviços profissionais e empresariais e pela saúde", acrescentou o relatório.

O número contrariou as previsões de desaceleração na geração de empregos e marca um forte aumento após os mais de 260 mil gerados em dezembro.

À medida que os bancos centrais embarcam em uma campanha agressiva para conter a inflação, uma área importante de preocupação é o mercado de trabalho, com a demanda que supera a oferta de trabalhadores disponíveis e os empregadores ansiosos para reter funcionários.

Embora o desemprego tenda a aumentar quando as taxas de juros sobem, o índice de desemprego tem-se mantido em níveis historicamente baixos.

O Fed também tem observado o crescimento dos salários por temores de que o aumento dos salários possa ter impacto na inflação. Em janeiro, o salário médio por hora subiu 0,3%, para US$ 33,03, ainda conforme o Departamento do Trabalho.

