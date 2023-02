Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Gyrodata Incorporated, uma empresa internacional especializada no posicionamento de giroscópios de poços e tecnologia de pesquisa. A transação irá incorporar tecnologias de topografia e localização de poços da Gyrodata na empresa Well Construction da SLB, levando aos clientes soluções inovadoras de perfuração.

Esta combinação irá melhorar a qualidade de poços e reduzir o risco da perfuração para desbloquear até mesmo os reservatórios mais remotos e complexos. A integração de medições de giroscópios em estado sólido de três eixos com as mais recentes inovações tecnológicas da SLB irá ajudar a garantir um controle de trajetória mais rígido, reduzir o tempo de aquisição de dados e aprimorar o processo de tomadas de decisão, resultando em maior eficiência geral da perfuração.

"Estou entusiasmado com este momento histórico que trará soluções inovadoras à divisão SLB Well Construction e nosso setor", disse Jesus Lamas, presidente da Well Construction, SLB. "A aquisição da Gyrodata, impulsionada pela tecnologia, está alinhada com a estratégia da SLB de elevar o desempenho operacional e melhorar a eficiência de nossos clientes. Combinada com nossas soluções autônomas Neuro, a aquisição da Gyrodata irá transformar os projetos de tecnologia de perfuração, ao aproveitar a automação de fundo de poços e superfícies, a fim de levar o desempenho da construção de poços e a eficiência das operações a novos níveis."

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar petróleo e gás, fornecer escalonamento digital, descarbonizar indústrias bem como desenvolver e dimensionar novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Gyrodata

A Gyrodata é uma das principais prestadoras de serviços do mundo ao setor mundial de energia, com experiência incomparável em tecnologias de topografia giroscópica, além de localização e caracterização de poços. Os produtos e serviços exclusivos da Gyrodata permitem que seus clientes maximizem a recuperação de hidrocarbonetos e otimizem o custo do ciclo de vida de um ativo. Para mais informação, acesse www.gyrodata.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas: Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsas de Valores de 1934, conforme alterado. Quaisquer declarações sobre expectativas futuras, crenças, planos, objetivos, condições financeiras, suposições, eventos futuros ou desempenho das partes são declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários. Estas declarações estão sujeitas, entre outros, à capacidade de obter os benefícios esperados da transação e a outros fatores de risco contidos nos Formulários 10-K mais recentes da SLB e outras apresentações à SEC disponíveis no site da SEC na Internet (). Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles esperados, estimados ou projetados. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas, sendo que as partes não assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer uma delas à luz de novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005917/pt/

Contato

Mídia Moira Duff - Diretor de Comunicação Externa Tel: +1 (713) 375-3407 E-mail: [email protected]

Investidores Ndubuisi Maduemezia - Vice-Presidente de Relações com Investidores Joy V. Domingo - Diretor de Relações com Investidores Tel: +1 (713) 375-3535 E-mail: [email protected]

