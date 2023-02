Comunicado do Business Wire :PayRetailers

PayRetailers, o principal provedor de tecnologia de pagamento multifuncional da LATAM, anunciou hoje a nomeação de Lorenzo Pellegrino como seu novo Diretor de Operações e de Conteúdos Digitais.

Lorenzo Pellegrino, Chief Operating & Digital Officer (Photo: PayRetailers)

Pellegrino chega à PayRetailers em um momento de um crescimento rápido, haja vista que ela aumentou de sete para onze escritórios, mais do que dobrou seu efetivo para mais de 200, e adquiriu a Paygol no Chile e a Pago Digital na Colômbia. Ele irá orientar sobre a atribuição de recursos da PayRetailers, trabalhando para melhorar a tecnologia de oferta e da plataforma internacional da empresa - para apoiar a comunidade dos comerciantes e a maneira que podem acessar e mover recursos de forma rápida e segura.

Chefe do Setor de Pagamentos

Pellegrino é um chefe do setor de pagamentos altamente respeitado, com quase 20 anos de experiência em cargo de direção. Recentemente, ele foi CEO da Skrill e NETELLER, liderando suas carteiras de negócios digitais e também chefiando a empresa de serviço de marketing afiliada,Income Access - que faz parte do grupo Paysafe Group Plc. Enquanto estava no cargo, ele coordenou esforços para conduzir o processo de IPO da Paysafe na Bolsa de valores de Nova York em 2021.

Entre 2012 e 2015, Pellegrino também foi Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Digital da Optimal Payments Plc, liderando a estratégia de sua entrada no mercado da carteira de negociações da NETELLER e a aquisição da Skrill. Ele encabeçou o esforço da empresa de integrar ambas as carteiras de negócios que levou a uma melhora das eficiências operacionais e otimização de margem. Antes de ingressar na Optimal Payments, ele teve vários cargos de nível de diretoria na Skrill (anteriormente conhecida como Moneybookers) e guiou os esforços para o desenvolvimento de negócios da empresa nos EUA.

Lorenzo Pellegrino, COO e CDO, comentou: "Eu estou entusiasmado de ter me reunido a um negócio em franca expansão com tanto potencial." PayRetailers tem um grande modelo de negócios e um time de gerenciamento talentoso que irá capitalizar com o cenário de evolução dos meios de pagamentos. A inovação e a colaboração entre nossas equipes nos levarão a grandes conquistas, e estou impressionado com a capacidade da equipe de entregar novos produtos de qualidade com rapidez.

"Há enormes oportunidades pela frente e, juntos, buscaremos oferecer maior valor para nossos clientes à medida que escalamos os negócios. Tendo sido CEO em minha função anterior, tenho um profundo reconhecimento do que é preciso para elevar um negócio como a PayRetailers para o próximo nível de crescimento. Estou ansioso para trabalhar com o conselho e a equipe de liderança à medida que conduzimos o próximo capítulo de crescimento e sucesso da PayRetailers, e agradeço a eles por sua calorosa recepção."

Juan Pablo Jutgla, CEO e fundador da PayRetailers, comentou:"Com Lorenzo, escolhemos um líder posicionado de forma única para executar e evoluir a estratégia da PayRetailers, continuando a gerar crescimento. Ele adquiriu uma reputação de um forte líder de negócios com imenso conhecimento do setor e tem um excelente histórico de grandes empresas em mercados desenvolvidos e emergentes.

"Acreditamos que sua forte experiência em liderança ajudará a focar a PayRetailers para se tornar o método de pagamento mais adequado para aumentar nossa comunidade de comerciantes. Estamos muito satisfeitos que ele estará apoiando a empresa em um futuro brilhante e estamos animados, pois entramos no próximo capítulo da jornada da PayRetailers".

Para mais informações sobre a PayRetailers, visite o site da empresa: https://payretailers.com.

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma provedora de serviços de pagamentos online líder no mundo e com DNA latino. Por meio de uma API direta, uma plataforma de tecnologia e um contrato, a PayRetailers oferece aos comerciantes globais mais do 250 opções de pagamento sem a necessidade de uma entidade local.

A plataforma PayRetailers oferece às empresas a capacidade de gerenciar seu sistema de pagamentos, analisar dados e simplificar a experiência do cliente por meio de soluções totalmente integradas.

A PayRetailers está sediada na Espanha, com escritórios regionais na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México Costa Rica, Paraguai e Peru.

Website:https://www.payretailers.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/

Contato

Catalina Rivera [email protected]

