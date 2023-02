Comissão do Congresso peruano rejeita proposta de antecipação das eleições

Uma comissão do Congresso peruano rejeitou nesta sexta-feira um novo projeto de antecipação das eleições, proposto pelo governo de Dina Boluarte, devido a tecnicidades processuais, mantendo em suspenso uma demanda popular que abala o país com protestos que já deixaram 48 mortos.

"O regulamento do Congresso estipula bem claramente que um assunto arquivado não pode voltar a ser discutido na comissão até que uma legislatura tenha passado", explicou Alejandro Cavero, congressista do partido de direita Avança País, promotor da votação na qual foi descartada a proposta do Executivo.

Cavero alegou que o tema da iniciativa já havia sido tratado em debates anteriores no Parlamento. Segundo o regulamento do Congresso, o período anual de sessões é renovado a cada 27 de julho.

Parlamentares apresentaram diferentes propostas para antecipar as eleições, mas nenhuma obteve um consenso entre os congressistas, apesar da convulsão social crescente e da rejeição popular elevada à presidente e ao Congresso peruanos.

