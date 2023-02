China lamenta entrada 'acidental' de balão não tripulado no espaço aéreo dos EUA

A China "lamentou", nesta sexta-feira (3), a entrada "acidental" de uma "aeronave civil" não tripulada no espaço aéreo dos Estados Unidos, depois que o Pentágono disse ter detectado um balão espião chinês sobrevoando seu território.

"Esta é uma aeronave civil usada para fins científicos, principalmente meteorológicos" e "procedente da China", disse um porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, em um comunicado.

"O lado chinês lamenta a entrada acidental da aeronave no espaço aéreo dos Estados Unidos, devido a uma força maior", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta-feira (2), o Pentágono informou a presença de um balão espião chinês sobrevoando o país. De acordo com um funcionário de alto escalão da Defesa, o objetivo do dispositivo era "a vigilância".

A pedido do presidente Joe Biden, o Departamento da Defesa considerou derrubar o balão, mas desistiu por causa dos potenciais riscos para as pessoas no solo, disse a mesma fonte sob condição de anonimato.

"Afetada por ventos do oeste e com capacidade limitada de autocontrole, a aeronave se desviou muito de sua trajetória planejada", disse o porta-voz da diplomacia chinesa.

"O lado chinês continuará se comunicando com os Estados Unidos e administrando adequadamente esta situação inesperada causada por força maior", acrescentou.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou, nesta sexta, que adiou uma visita programada a Pequim, devido ao incidente do balão.

bur-pbt/ec/es/eg/aa/tt

Tags