Chelsea empata sem gols com o Fulham na estreia de Enzo Fernández

Na noite da estreia do meia argentino Enzo Fernández, o Chelsea não passou de um empate sem gols em casa com o Fulham nesta sexta-feira, no jogo que abriu a 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o ponto conquistado, os 'Blues' tomam provisoriamente a nona posição na tabela do Liverpool, mas ainda ficam longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

O Chelsea entrou em campo com seus dois reforços mais caros, Fernández e o ucraniano Mykhailo Mudryk, que tiveram no primeiro tempo atuações muito distintas.

O argentino, que chegou nesta semana ao clube por 121,3 milhões de euros, foi muito participativo, enquanto Mudryk foi mais discreto e saiu substituído pelo técnico Graham Potter no intervalo.

Enzo Fernández deu mostras de sua qualidade e do que pode oferecer ao time londrino, tanto na defesa como no ataque.

Nas ações ofensivas, fez grande passe para Mason Mount cruzar na área buscando Kai Havertz (32'). No minuto 79, o próprio Fernández tentou marcar em um chute de fora da área.

Mas o Chelsea se salvou da derrota graças à boa partida do goleiro Kepa Arrizabalaga, especialmente atento em um chute de Andreas Pereira (25') e em uma tentativa por cobertura de Aleksander Mitrovic (70').

Na continuação da rodada, o líder Arsenal vai a Goodison Park encarar o Everton (19º) no sábado. No dia seguinte, o Manchester City (2º) visita o Tottenham (5º) no jogo mais atrativo do fim de semana.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Chelsea - Fulham 0 - 0

- Sábado:

(09h30) Everton - Arsenal

(12h00) Aston Villa - Leicester

Brentford - Southampton

Manchester United - Crystal Palace

Brighton - Bournemouth

Wolverhampton - Liverpool

(14h30) Newcastle - West Ham

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Leeds

(13h30) Tottenham - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 19 16 2 1 45 16 29

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Newcastle 39 20 10 9 1 33 11 22

4. Manchester United 39 20 12 3 5 32 25 7

5. Tottenham 36 21 11 3 7 40 31 9

6. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

7. Brighton 31 19 9 4 6 37 27 10

8. Brentford 30 20 7 9 4 32 28 4

9. Chelsea 30 21 8 6 7 22 21 1

10. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

11. Aston Villa 28 20 8 4 8 23 27 -4

12. Crystal Palace 24 20 6 6 8 18 27 -9

13. Nottingham 21 20 5 6 9 16 35 -19

14. Leicester 18 20 5 3 12 28 35 -7

15. Leeds 18 19 4 6 9 26 33 -7

16. West Ham 18 20 5 3 12 17 25 -8

17. Wolverhampton 17 20 4 5 11 12 30 -18

18. Bournemouth 17 20 4 5 11 19 42 -23

19. Everton 15 20 3 6 11 15 28 -13

20. Southampton 15 20 4 3 13 17 35 -18

