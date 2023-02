Biden reafirma apoio à manutenção do status quo na Esplanada das Mesquitas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou na quinta-feira ao rei Abdullah II da Jordânia o apoio de Washington à manutenção do status quo na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, local sagrado para judeus e muçulmanos.

Durante uma visita do monarca a Washington, o presidente americano reafirmou ao rei e ao príncipe herdeiro, Hussein ben Abadullah, "a amizade próxima e duradoura entre Estados Unidos e Jordânia", informa um comunicado divulgado pela Casa Branca.

Em uma conversa longe das câmeras, Biden ressaltou "a necessidade de preservar o status quo histórico" na Esplanada das Mesquitas, um local muito delicado, considerado o terceiro local sagrado do islã e o mais sagrado do judaísmo, que o chama de Monte do Templo.

Localizada na Cidade Antiga de Jerusalém, a esplanada pode ser visitada em horas definidas por não muçulmanos, mas sem a possibilidade de rezar, uma regra cada vez menos respeitada por alguns judeus nacionalistas.

O local é administrado pela Jordânia, mas o acesso é controlado por Israel.

Em um momento de grande tensão na região, o presidente democrata reiterou a posição americana de "forte apoio a uma solução de dois Estados" no conflito palestino-israelense e elogiou o papel do rei Abdullah II e de seu país "como ponto de estabilidade no Oriente Médio".

