Athletic Bilbao goleia Cádiz na abertura da rodada do Espanhol

Com um hat-trick de Oihan Sancet, o Athletic Bilbao goleou o Cádiz por 4 a 1 nesta sexta-feira, no jogo de abertura da 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sancet abriu o placar no minuto 10 e o Cádiz empatou aos 25 com Gonzalo Escalante. Outros dois gols de Sancet (35' e 75') e um de Yeray Álvarez (44') sentenciaram a goleada do time basco.

Esta foi a primeira vitória do Athletic após a pausa para a Copa do Mundo, depois de três derrotas seguidas da equipe em LaLiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time de Bilbao agora sobe provisoriamente para a sétima posição na tabela e ganha novo ânimo para lutar por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Por sua vez, o Cádiz continua em 18º, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 19 pontos.

Na continuação da rodada, o líder Barcelona recebe no domingo o Sevilla. A equipe catalã começa o fim de semana com cinco pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid (2º), que visita o Mallorca (10º) antes de viajar ao Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Cádiz 4 - 1

- Sábado:

(10h00) Espanyol - Osasuna

(12h15) Elche - Villarreal

(14h30) Atlético de Madrid - Getafe

(17h00) Betis - Celta Vigo

- Domingo:

(10h00) Mallorca - Real Madrid

(12h15) Girona - Valencia

(14h30) Real Sociedad - Valladolid

(17h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Almería

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 50 19 16 2 1 39 7 32

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 40 16 24

3. Real Sociedad 39 19 12 3 4 28 18 10

4. Atlético de Madrid 34 19 10 4 5 28 16 12

5. Villarreal 31 19 9 4 6 21 14 7

6. Betis 31 19 9 4 6 21 16 5

7. Athletic Bilbao 29 20 8 5 7 29 21 8

8. Rayo Vallecano 29 19 8 5 6 25 22 3

9. Osasuna 28 19 8 4 7 18 18 0

10. Mallorca 25 19 7 4 8 15 18 -3

11. Almería 22 19 6 4 9 23 29 -6

12. Girona 21 19 5 6 8 26 29 -3

13. Sevilla 21 19 5 6 8 21 26 -5

14. Valencia 20 19 5 5 9 25 23 2

15. Espanyol 20 19 4 8 7 23 29 -6

16. Celta Vigo 20 19 5 5 9 18 29 -11

17. Valladolid 20 19 6 2 11 14 28 -14

18. Cádiz 19 20 4 7 9 15 33 -18

19. Getafe 17 19 4 5 10 16 26 -10

20. Elche 6 19 0 6 13 12 39 -27

./bds/dr/cb

Tags