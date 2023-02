UE planeja novas sanções contra a Rússia para aniversário da invasão à Ucrânia

A União Europeia (UE) planeja impor novas sanções à Rússia antes do aniversário da invasão da Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma visita a Kiev.

"Ao lado de nossos sócios do G7, introduziremos um limite adicional aos preços dos produtos derivados do petróleo russo. E para 24 de fevereiro, exatamente um ano depois do início da invasão, queremos ter em vigor o 10º pacote de sanções", declarou Von der Leyen, durante uma entrevista coletiva com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

De acordo com Von der Leyen, as atuais sanções "corroem a economia" russa. Ela calcula que a imposição de um preço máximo ao petróleo russo custa "quase 160 milhões de euros por dia" a Moscou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/mis/es/fp

Tags