Tottenham e City fazem principal jogo da rodada do Campeonato Inglês

Frente a frente no último jogo da 22ª rodada do Campeonato Inglês, no domingo, Tottenham e Manchester City não podem se dar ao luxo de tropeçar na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa (no caso dos 'Spurs') e pelo título (no caso dos 'Citizens').

O time londrino, quinto colocado com 36 pontos, três atrás de Manchester United (4º) e Newcastle (3º) e com um jogo a mais, não terá no banco o técnico Antonio Conte, que passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar.

Para o City (2º), a situação é parecida na perseguição ao líder Arsenal. Com 45 pontos em 20 jogos, o time de Manchester precisa vencer para não deixar escapar os 'Gunners' (50 pontos em 19 jogos), que visitam o Everton no sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mesmo dia, os 'Red Devils' jogam em casa contra o Crystal Palace (12º), enquanto o Newcastle recebe o West Ham (16º) no domingo.

A rodada começa na sexta-feira, com o duelo entre Chelsea (10º) e Fulham (7º), com os 'Blues' tentando encadear uma série de resultados positivos, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palace e o empate sem gols com o Liverpool (9º).

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(17h00) Chelsea - Fulham

- Sábado:

(09h30) Everton - Arsenal

(12h00) Aston Villa - Leicester

Brentford - Southampton

Manchester United - Crystal Palace

Brighton - Bournemouth

Wolverhampton - Liverpool

(14h30) Newcastle - West Ham

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Leeds

(13h30) Tottenham - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 19 16 2 1 45 16 29

2. Manchester City 45 20 14 3 3 53 20 33

3. Newcastle 39 20 10 9 1 33 11 22

4. Manchester United 39 20 12 3 5 32 25 7

5. Tottenham 36 21 11 3 7 40 31 9

6. Brighton 31 19 9 4 6 37 27 10

7. Fulham 31 21 9 4 8 32 30 2

8. Brentford 30 20 7 9 4 32 28 4

9. Liverpool 29 19 8 5 6 34 25 9

10. Chelsea 29 20 8 5 7 22 21 1

11. Aston Villa 28 20 8 4 8 23 27 -4

12. Crystal Palace 24 20 6 6 8 18 27 -9

13. Nottingham 21 20 5 6 9 16 35 -19

14. Leicester 18 20 5 3 12 28 35 -7

15. Leeds 18 19 4 6 9 26 33 -7

16. West Ham 18 20 5 3 12 17 25 -8

17. Wolverhampton 17 20 4 5 11 12 30 -18

18. Bournemouth 17 20 4 5 11 19 42 -23

19. Everton 15 20 3 6 11 15 28 -13

20. Southampton 15 20 4 3 13 17 35 -18

bur/psr/cb

Tags