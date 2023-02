Terremoto de 5,1 graus sacode a Guatemala

Um terremoto de magnitude 5,1 sacudiu o sul, oeste e centro da Guatemala nesta quinta-feira, sem deixar vítimas ou danos materiais, informou Rodolfo García, porta-voz da entidade de proteção que pertence à Coordenação Nacional de Redução de Desastres (Conred).

O tremor foi registado às 11h42 (14h42 em Brasília), com epicentro no Oceano Pacífico, na costa do departamento de Suchitepéquez (sul), disse o porta-voz

Segundo García, o movimento da terra, com profundidade de 17 quilômetros, foi sentido em grande parte do sudoeste do país e no centro, onde se situa a capital.

Em janeiro, Guatemala e El Salvador registraram atividades sísmicas que não deixaram vítimas, mas causaram danos materiais em cidades fronteiriças, segundo fontes oficiais.

A Guatemala costuma sofrer fenômenos desse tipo, devido à convergência das placas tectônicas de Caribe, Cocos e América do Norte. Além disso, falhas geológicas locais geram uma série de movimentos, em sua maioria imperceptíveis às pessoas.

Segundo autoridades, 90% do território guatemalteco está sujeito a tremores.

