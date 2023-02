Suécia reforçará sua legislação antiterrorista

O governo sueco anunciou, nesta quinta-feira (2), um plano para ampliar o número de atividades proibidas ligadas a grupos extremistas, como parte de um endurecimento de sua lei antiterrorista, a principal demanda da Turquia para aprovar a candidatura sueca à Otan.

Em novembro, o governo modificou sua Constituição para permitir a mudança, que estava em andamento há vários anos.

"Esta é uma classificação mais ampla, destinada a um grande número de atividades dentro de uma organização terrorista que não estão relacionadas a um crime terrorista específico", explicou o ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, em entrevista coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o novo projeto de lei, serão penalizados atos como manuseio de material; organização de comícios, ou de reuniões; cozinhar, ou administrar o transporte, para organizações designadas como terroristas.

Segundo o ministro da Justiça, esta nova lei representa uma expansão significativa de atos puníveis em relação à legislação atual.

O governo planeja colocar o projeto de lei em votação no Parlamento em março, com implementação a partir de junho.

Reprimir o "terrorismo" é um dos requisitos da Turquia para a aprovação do pedido de adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apresentado em conjunto com a Finlândia em maio, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A adesão dos dois países nórdicos à aliança militar está bloqueada pelo governo turco, que acusa a Suécia de ser um refúgio para grupos que considera "terroristas", incluindo membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e grupos aliados na Síria.

jll/aco/pc/mb/aa/tt

Tags