Sudão recebe pela primeira vez um chefe da diplomacia de Israel

O general Abdel Fattah al Burhan - que governa o Sudão desde o golpe de 2021 - recebeu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, em Cartum nesta quinta-feira (2), marcando a primeira visita de um chefe da diplomacia israelense ao país.

Os dois discutiram "formas de estabelecer uma relação frutífera" entre os dois países e "possibilidades de cooperação" em segurança, agricultura, energia, saúde, questões hídricas e educação, de acordo com um comunicado do Conselho Soberano do Sudão.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que Cohen dará uma entrevista coletiva em Israel às 19h30, horário local (14h30, horário de Brasília), após seu retorno de uma "viagem política histórica".

Em 2021, o Sudão aderiu aos Acordos de Abraão, que permitiram que vários países árabes reconhecessem Israel.

