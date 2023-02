Sudão e Israel concordam em avançar para 'normalização' de relações

Sudão e Israel chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (2), para avançar rumo à "normalização" de suas relações, informou o Ministério das Relações Exteriores do país africano, durante uma visita do responsável pela diplomacia israelense, Eli Cohen, a Cartum.

"Acordou-se avançar para uma normalização das relações entre os dois países", assinalou o MRE sudanês em comunicado.

Eli Cohen foi recebido hoje em Cartum pelo general Abdel Fattah al Burhan, que governa o Sudão desde o golpe de Estado de 2021. Trata-se da primeira visita de um ministro das Relações Exteriores israelense ao país.

Os dois discutiram "formas de estabelecer uma relação [bilateral] frutífera" e "possibilidades de cooperação" em segurança, agricultura, energia, saúde, questões hídricas e educação, de acordo com um comunicado do Conselho Soberano do Sudão.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores de Israel considerou a visita de Cohen ao Sudão de "viagem política histórica".

Em 2021, o Sudão aderiu aos Acordos de Abraão, que permitiram que vários países árabes reconhecessem Israel, obtendo uma ajuda financeira dos Estados Unidos, que o retiraram da lista de Estados acusados de financiar o terrorismo.

Entretanto, ao contrário de Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, o Sudão não havia tomado medidas concretas para fortalecer as relações com Israel.

