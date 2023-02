Putin vê ameaça dos tanques alemães como na Segunda Guerra Mundial

O presidente Vladimir Putin disse nesta quinta-feira (2) que a Rússia está "novamente" ameaçada por tanques alemães, como durante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se aos veículos blindados prometidos por Berlim à Ucrânia para resistir à atual ofensiva russa.

"É incrível, mas estamos novamente ameaçados por tanques alemães", afirmou Putin.

A Rússia tem, contudo, "com o que responder" aos que a ameaçam, acrescentou, nas comemorações do 80º aniversário da vitória soviética contra as tropas de Hitler em Stalingrado.

"Mais uma vez, os sucessores de Hitler querem enfrentar a Rússia em solo ucraniano, usando 'banderovtsis'", acrescentou, referindo-se aos partidários do líder ultranacionalista Stepan Bandera (1909-1959), que colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Putin lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, alegando que as autoridades de Kiev são "neonazistas" que cometem um "genocídio" contra as populações de língua russa da parte leste do país.

Vários países europeus concordaram na semana passada, com o consentimento de Berlim, em enviar tanques Leopard 2 de fabricação alemã para a Ucrânia.

