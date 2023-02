Presidente da Comissão Europeia reafirma em Kiev o apoio da UE à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou nesta quinta-feira (2) a Kiev com uma delegação de comissários para reiterar o apoio ao país em guerra, na véspera de uma reunião de cúpula Ucrânia-União Europeia (UE).

"É bom estar de volta a Kiev, minha quarta vez desde a invasão russa e desta vez com minha equipe de comissários", escreveu no Twitter.

"Estamos aqui, juntos, para mostrar que a UE apoia a Ucrânia com a firmeza de sempre. E para aprofundar ainda mais nosso apoio e cooperação", acrescentou.

Von der Leyen está em Kiev acompanhada do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e 15 comissários europeus que se reunirão com autoridades do governo ucraniano.

A Comissão classificou a visita como um "forte símbolo" do apoio europeu à Ucrânia "diante da agressão não provocada e injustificada da Rússia".

A Ucrânia, candidata à adesão à UE, receberá na sexta-feira uma reunião de cúpula com a participação, além de Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

