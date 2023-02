Preocupação com demanda mantém petróleo em baixa

Os preços do petróleo continuaram em queda nesta quinta-feira, em um mercado preocupado com a inércia da demanda, em particular nos Estados Unidos, ligada ao inverno ameno.

O preço do barril do Brent para entrega em abril caiu 0,80%, fechando a 82,17 dólares, e o do WTI para março, 0,69%, a 75,88 dólares.

