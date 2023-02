Polícia do Paquistão revisa e reduz número de mortos de atentado contra mesquita

A polícia do Paquistão revisou e reduziu o balanço de vítimas do atentado atentado suicida de segunda-feira contra uma mesquita que fica dentro de um complexo das forças de segurança de Peshawar, no qual morreram 84 pessoas, e não 101 como anunciado anteriormente.

"A confusão e os números incorretos foram provocados por famílias que registraram duas vezes (suas vítimas) nos hospitais", declarou à AFP o chefe da polícia de Peshawar, Ijaz Khan.

"Agora que terminaram os trabalhos de resgate, nós compilamos os números e 84 pessoas morreram como mártires no atentado de segunda-feira", acrescentou.

Khan afirmou que 83 eram policiais e a outra vítima fatal era uma civil que morava e trabalhava no quartel das forças de segurança.

O autor do atentado suicida usava uniforme e capacete da polícia.

Os policiais em serviço "não o revistaram porque estava usando um uniforme da polícia (...) Foi uma falha da segurança", declarou Moazzam Jah Ansari, chefe de polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

