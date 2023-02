PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA: Rússia critica o Occidente antes de reunião de cúpula UE-Ucrânia

PAPA ÁFRICA: Papa Francisco pede aos jovens da RDC que lutem contra a corrupção

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Rússia critica o Ocidente antes do encontro de cúpula entre UE e Ucrânia

A Rússia acusou nesta quinta-feira (2) os países ocidentais de tentativa de destruir o país, em uma comparação com os nazistas, no mesmo dia em que a presidente da Comissão Europeia visita Kiev, na véspera de um encontro de cúpula UE-Ucrânia.

Ucrânia Rússia UE conflito história diplomacia

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BAKHMUT:

Últimos habitantes de Bakhmut resistem a fugir, apesar do avanço russo

Os últimos moradores de Bakhmut, uma cidade do leste da Ucrânia devastada após meses de combates, recusam-se a deixar suas casas, apesar do avanço das tropas russas.

Ucrânia conflito Rússia

MOSCOU:

Rússia comemora 80 anos da vitória de Stalingrado

A Rússia comemora, nesta quinta-feira (2), o 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado, um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial e um símbolo do patriotismo defendido por Vladimir Putin, em meio à ofensiva na Ucrânia.

Ucrânia conflito história Rússia Stalingrado

=== PAPA ÁFRICA ===

KINSHASA:

Papa Francisco pede aos jovens da RDC que construam um futuro melhor e lutem contra a corrupção

O papa Francisco fez um apelo nesta quinta-feira (2) a milhares de jovens reunidos em um estádio de Kinshasa para que trabalhem por um futuro melhor e lutem contra a corrupção na República Democrática do Congo (RDC), um país assolado pelo desemprego e a violência.

RDCongo religião diplomacia igreja Vaticano

FOTOS, VIDEO

JUBA:

Peregrinação de paz do papa enfrenta obstáculos no Sudão do Sul

O papa Francisco inicia uma tão esperada "peregrinação pela paz" no Sudão do Sul devastado pela guerra na sexta-feira (3), mas resta saber se seu apelo à reconciliação será ouvido pelas autoridades.

SudãodoSul religião conflito Vaticano política paz

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LONDRES:

Justiça britânica analisa pagamento da dívida cubana a um fundo de risco

Cuba garante que nunca autorizou a transferência da dívida comercial não paga da época de Fidel Castro para o "fundo abutre" CRF, que afirma tê-la adquirido legalmente e a reivindica com juros altos. A decisão ficará, a partir desta quinta-feira (2), nas mãos de uma juíza britânica.

Cuba GB

-- EUROPA

BRUXELAS:

Parlamento Europeu suspende imunidade de dois deputados por escândalo de corrupção

O plenário do Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira a suspensão da imunidade de dois deputados para que eles sejam interrogados pela justiça da Bélgica na investigação do escândalo de suposta corrupção que beneficiou Catar e Marrocos.

UE corrupção Marrocos parlamento

-- ÁFRICA

BUTALEJA:

Com 102 filhos, pai de Uganda afirma que já é suficiente

"No começo era uma piada... mas agora é um problema", diz Musa Hasahya Kesera, pai de 102 filhos de Uganda que admite que está cada dia mais difícil atender às suas necessidades (...) ou até mesmo lembrar seus nomes.

Uganda infância família

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Mísseis israelenses contra foguetes palestinos em Gaza

Israel executou bombardeios aéreos na Faixa de Gaza na madrugada de quinta-feira, o que levou os combatentes palestinos a responder com disparos de foguetes contra o território do Estado hebreu.

Israel palestinos conflito

GAZA:

Moradores condenam demolições para expansão de rodovia em Gaza

Quando Ramadan Abu Saif viu escavadeiras demolirem a casa de seu vizinho em Gaza, parte de um projeto para ampliar uma importante rodovia na região, sabia que a sua poderia ser a próxima.

Gaza palestinos conflito

-- ÁSIA

SEUL:

Seul e Washington realizam manobras aéreas contra ameaças norte-coreanas

A Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira (2) que realizou exercícios aéreos conjuntos com os Estados Unidos, que incluíram bombardeiros estratégicos e caças, provocando uma forte ameaça de Pyongyang.

EUA política SCoreia NCoreia nuclear

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Santander registra lucro recorde por aumento da taxa de juros

O Banco Santander registrou lucro recorde de 9,6 bilhões de euros (10,572 bilhões de dólares) em 2022, graças ao aumento das taxas de juros, informou o maior banco espanhol.

Espanha banco

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Câncer, um velho inimigo que pouco a pouco revela seus segredos

O câncer, esse velho inimigo da espécie humana, vem revelando seus segredos, graças aos espetaculares avanços da medicina, mas o campo de pesquisa ainda é imenso.

Saúde ciência câncer

PARIS:

Da cirurgia à imunoterapia: um guia de tratamentos para o câncer

Pouco diagnosticado e sem tratamento durante séculos, o câncer passou por uma revolução terapêutica nas últimas décadas. As inovações se multiplicam, ainda que isso não signifique substituir as terapias tradicionais.

Saúde medicamentos câncer

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

