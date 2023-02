Motorista desacordado é resgatado minutos antes de carro pegar fogo nos EUA

Um vídeo impressionante de uma câmera de segurança em Las Vegas, nos Estados Unidos, mostra o momento que um motorista é retirado de seu carro em chamas por um policial e um turista. A ação ocorreu no último fim de semana e foi publicado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o carro BMW de cor branca, parado no meio da Las Vegas Boulevard, uma importante avenida da cidade, coberto por fumaça. Duas pessoas aparecem tentando retirar o motorista, que aparentemente está desacordado.

Segundo a rede de TV estadunidense ABC News, o policial identificado como Derek Stebbins e Justin Mause, um turista que estava de férias na cidade, conseguiram remover o homem do carro, que, momentos depois, começa a pegar fogo.

"Se não estivéssemos lá, acho que ele teria se queimado no veículo", disse Stebbins em entrevista à rede de TV.

O policial chegou a ser hospitalizado devido à inalação de fumaça, mas já recebeu alta. Já o motorista, que também foi internado, continua sob cuidados médicos.

NEW VIDEO: FIERY STRIP RESCUE



This afternoon around 4:37 pm, our @LVMPDCCAC officer and a bystander pulled a driver from a burning car near Las Vegas Boulevard and Siegfried and Roy Drive. pic.twitter.com/t1kCG43a8w