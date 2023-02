Mbappé desfalcará PSG por 3 semanas e perderá jogo de ida contra o Bayern na Champions

O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que lesionou a coxa na vitória de ontem sobre o Montpellier (3 a 1), desfalcará sua equipe por 3 semanas e ficará fora do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, no dia 14 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira o clube parisiense.

Mbappé perderá também o duelo de oitavas de final da Copa da França, na próxima quarta-feira, contra o Olympique de Marselha, mas deve retornar no segundo jogo contra o Bayern pela Champions, no dia 8 de março, na Alemanha.

Depois da partida contra o Montpellier, o técnico do PSG, Christophe Galtier, tinha mostrado confiança na recuperação rápida do atacante. "É uma contusão ou um hematoma, ainda não sabemos. Não estamos muito preocupados", disse Galtier, explicando que a lesão aconteceu por "uma pancada atrás do joelho e na coxa".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em imagens da emissora Canal+ depois do jogo, Mbappé comentou sobre a contusão no caminho até o vestiário, declarando: "Eu me machuquei em um apoio, estou com muita dor".

Já o zagueiro espanhol Sergio Ramos, que também foi substituído contra o Montpellier por lesão, deve realizar "exames complementares" nesta quinta-feira, informou o PSG.

Além de Mbappé e Ramos, também estão no departamento médico do clube o zagueiro Presnel Kimpembe e o lateral Nordi Mukiele, enquanto o atacante Neymar foi poupado no último jogo para se recuperar de uma "fadiga muscular".

ama/jed/hpa/psr/cb

Tags