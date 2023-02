Mãe e sua companheira são condenadas pela morte de criança na Argentina

Um tribunal na Argentina condenou nesta quinta-feira (2) em uma audiência pública a mãe de um menino de cinco anos e sua companheira pelo homicídio da criança, crime que chocou o país em 2021.

Lucio Dupuy faleceu no dia 26 de novembro de 2021 em La Pampa (500 quilômetros a oeste de Buenos Aires), após dar entrada em um hospital, onde foi constatado que ele havia recebido vários golpes enquanto estava sob os cuidados da mãe e de sua companheira.

O veredito, anunciado na ausência das duas mulheres, contou com a presença do pai da criança. A promotoria e os denunciantes pediram prisão perpétua para ambas, que estão detidas em uma prisão de San Luis. As sentenças serão anunciadas pelo tribunal em 15 dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A companheira da mãe também foi condenada por abuso sexual contra a criança.

"A expectativa é de prisão perpétua", declarou o procurador-geral de La Pampa, Máximo Paulucci, após o veredito.

O crime, que foi relatado no julgamento com detalhes de maus-tratos e violência física, chocou os argentinos e gerou comoção nacional sobre o sistema de custódia de filhos de pais separados.

A juíza de família da província, que atribuiu a guarda sucessiva em favor da mãe, foi denunciada esta semana perante à Justiça por falta de fiscalização adequada da situação socioambiental da criança.

A Promotoria de Investigações Administrativas de La Pampa abriu um inquérito para investigar médicos, professores e policiais que poderiam ter alertado sobre a situação da criança enquanto ainda estava sob a custódia das duas mulheres.

O caso reacendeu no Congresso Nacional o projeto conhecido como "Lei Lucio", que se aprovado, obrigará autoridades locais, provinciais e nacionais dos Três Poderes a se capacitarem sobre os direitos da criança e do adolescente.

edm/nn/dga/yr

Tags